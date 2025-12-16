Paola Jara renovó su imagen tras repentina separación con Jessi Uribe: “un doble propósito”

Paola Jara reapareció por medio de sus redes sociales para compartir con sus seguidores el procedimiento de belleza que decidió realizarse para renovar su imagen tras repentina separación con Jessi Uribe. La reconocida cantante de música popular aseguró que esto tenía un doble propósito y explicó por qué.

¿Cuál fue el cambio de imagen que se realizó Paola Jara tras repentina separación con Jessi Uribe?

Con una serie de videos compartidos por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Paola Jara enseñó el procedimiento de belleza que decidió realizarse en su cabello para renovar su imagen.

Paola Jara y Jessi Uribe sorprenden al anunciar una separación temporal inesperada. (Foto AFP: Frazer Harrison).

Esto luego de días de anunciar una repentina separación con su esposo Jessi Uribe, quien tuvo que retomar su agenda laboral y cumplir con diversos compromisos musicales que lo obligaron a alejarse temporalmente de ella y su bebé de un mes, Emilia.

En el audiovisual se puede observar a Paola Jara desde lo que parece ser un spa junto a una profesional para enseñar el procedimiento que le estaban realizando en el cabello para revitalizarlo, pues según explicó, el post parto suele debilitarlo y generar que se quiebre.

Así son los días de Paola Jara con su hija tras separarse temporalmente de Jessi Uribe. (Foto Canal RCN).

Así mismo aseguró que lo hacía con un doble propósito: relajarse y nutrir su cabello en esta importante etapa tras dar a luz.

"Esto es un doble propósito: relajarme, hacerme el posparto todo mi masaje y aprovecho, como no sale uno de casa pues con el aceitico de coco me lo dejo todo el día. Me queda el cabello delicioso, súper brillante"



¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe se separaron temporalmente?

Vale la pena aclarar que la repentina separación entre Jessi Uribe y Paola Jara es completamente temporal mientras Jessi Uribe culmina sus compromisos laborales del 2025 para retomar su compañía en casa junto a su pequeña hija Emilia, quien tiene un mes de haber nacido.

Sin embargo, a Paola Jara le habría sido difícil que su esposo no estuviera en casa como lo hizo durante el último mes para acompañarla durante esta importante etapa en la vida de Emilia: “que el papá se tenga que ir a trabajar nos está dando muy duro, Jessi Uribe te amamos”, expresó en aquella ocasión.