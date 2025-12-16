Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paola Jara renovó su imagen tras repentina separación con Jessi Uribe: “un doble propósito”

Paola Jara sorprendió a sus fans con una renovación en su imagen tras repentina separación con Jessi Uribe.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Paola Jara reaparece con imagen renovada tras repentina separación de Jessi Uribe
Paola Jara reaparece con imagen renovada tras repentina separación de Jessi Uribe. (Foto AFP: Romain Maurice).

Paola Jara reapareció por medio de sus redes sociales para compartir con sus seguidores el procedimiento de belleza que decidió realizarse para renovar su imagen tras repentina separación con Jessi Uribe. La reconocida cantante de música popular aseguró que esto tenía un doble propósito y explicó por qué.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el cambio de imagen que se realizó Paola Jara tras repentina separación con Jessi Uribe?

Con una serie de videos compartidos por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Paola Jara enseñó el procedimiento de belleza que decidió realizarse en su cabello para renovar su imagen.

Paola Jara y Jessi Uribe sorprenden al anunciar una separación temporal inesperada
Paola Jara y Jessi Uribe sorprenden al anunciar una separación temporal inesperada. (Foto AFP: Frazer Harrison).

Esto luego de días de anunciar una repentina separación con su esposo Jessi Uribe, quien tuvo que retomar su agenda laboral y cumplir con diversos compromisos musicales que lo obligaron a alejarse temporalmente de ella y su bebé de un mes, Emilia.

Artículos relacionados

En el audiovisual se puede observar a Paola Jara desde lo que parece ser un spa junto a una profesional para enseñar el procedimiento que le estaban realizando en el cabello para revitalizarlo, pues según explicó, el post parto suele debilitarlo y generar que se quiebre.

Así son los días de Paola Jara con su hija tras separarse temporalmente de Jessi Uribe
Así son los días de Paola Jara con su hija tras separarse temporalmente de Jessi Uribe. (Foto Canal RCN).

Así mismo aseguró que lo hacía con un doble propósito: relajarse y nutrir su cabello en esta importante etapa tras dar a luz.

"Esto es un doble propósito: relajarme, hacerme el posparto todo mi masaje y aprovecho, como no sale uno de casa pues con el aceitico de coco me lo dejo todo el día. Me queda el cabello delicioso, súper brillante"


¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe se separaron temporalmente?

Vale la pena aclarar que la repentina separación entre Jessi Uribe y Paola Jara es completamente temporal mientras Jessi Uribe culmina sus compromisos laborales del 2025 para retomar su compañía en casa junto a su pequeña hija Emilia, quien tiene un mes de haber nacido.

Artículos relacionados

Sin embargo, a Paola Jara le habría sido difícil que su esposo no estuviera en casa como lo hizo durante el último mes para acompañarla durante esta importante etapa en la vida de Emilia: “que el papá se tenga que ir a trabajar nos está dando muy duro, Jessi Uribe te amamos”, expresó en aquella ocasión.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El inesperado llamado de atención de Pipe Bueno a Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W reveló el llamado de atención que recibió de Pipe Bueno

Luisa Fernanda W reveló el regaño que recibió de Pipe Bueno por una decisión que pensaba tomar sin él.

Yina Calderón, Johanna Fadul Yina Calderón

Yina Calderón no midió sus palabras para Johanna Fadul por La casa de los famosos 2026: "Agrandada"

Yina Calderón dejó claro que no simpatiza con Johanna Faul, aseguró que mostrará su verdadera cara en La casa de los famosos Colombia.

Juan David Tejada presumió a Emiliano Aída Victoria Merlano

Juan David Tejada asombra con su parecido con Emiliano tras revelar fotos: "El mini agropecuario"

Juan David Tejada sorprendió al publicar fotos de Emiliano por sus cinco meses y su parecido físico asombra a todos.

Lo más superlike

El mensaje de la violinista con la que relacionan a Nodal Christian Nodal

Esmeralda Camacho envía mensaje tras viralizarse rumores de romance con Christian Nodal

Esmeralda Camacho rompe el silencio ante rumores sobre Christian Nodal y su posible despido de la gira.

Novena día 6 Navidad

Novena de Aguinaldos Día 6 – 21 de diciembre: oraciones para rezar en familia

Maluma causa furor en su comunidad digital. Maluma

Maluma desempolvó un recuerdo de su juventud que enterneció las redes: "el hombre que yo más amo"

Scream Talento nacional

Él es el actor colombiano que saldrá en la exitosa franquicia de terror Scream 7

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos