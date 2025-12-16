Luisa Fernanda W reveló el llamado de atención que recibió de Pipe Bueno

Luisa Fernanda W compartió una inesperada anécdota con sus cientos de seguidores en la que reveló el ‘regaño’ que recibió por parte de su prometido Pipe Bueno tras revelar que se quería hacer un arriesgado cambio de look sin antes consultarlo con él.

¿Por qué Pipe Bueno ‘regañó’ a Luisa Fernanda W?

En un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Luisa Fernanda W compartió con sus fanáticos la reacción que tuvo Pipe Bueno al enterarse de que quería realizarse un arriesgado cambio de look.

Luisa Fernanda W despeja duda sobre su look/AFP: Jason Koerner

La mujer manifestó que una vez Pipe vio sus intenciones por medio de las redes sociales se comunicó con ella vía llamada para decirle que no se cortara el cabello, porque, así como estaba actualmente le parecía bien.

"Me llamó: amor, no te vayas a cortar el pelo así, porque como lo tienes ahorita estás perfecta, te ves hermosa, me encantó cómo quedaste así, no te hagas nada, estás perfecta"

Luisa expresó que Pipe Bueno realmente estaba bastante acelerado, porque pensaba que se realizaría el corte de manera inmediata, pero no fue así, pues Luisa solo estaba comentando sus deseos de cambiar su imagen.

¿Cuál es el corte que Luisa Fernanda W quisiera realizarse y con el que Pipe Bueno no estaría de acuerdo?

Ante la reacción de Pipe Bueno sobre los deseos de Luisa Fernanda W de continuar renovando su imagen, la creadora de contenido especificó que, aunque era su decisión, sí tomaría en cuenta la opinión de su prometido.

O sea, esa decisión la tengo que tomar yo, pero la opinión de la pareja es muy importante, pero aun así voy a tomar su opinión”

Así mismo, comentó que estaba indecisa debido a que el corte que quería era bastante arriesgado ya que este tenía un largo que llegaba hasta los hombros.