Así fue la insólita forma en que Aida Victoria logró entrar a su casa tras perder sus llaves

Aida Victoria protagonizó inesperada escena al quedarse por fuera de su hogar tras extraviar sus llaves.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La inesperada maniobra de Aida Victoria para entrar a su casa sin llaves
La inesperada maniobra de Aida Victoria para entrar a su casa sin llaves. (Foto Canal RCN).

Aida Victoria Merlano divirtió a sus cientos de seguidores al revelar las maromas que tuvo que hacer para ingresar a su casa luego de dejar las llaves adentro. La influenciadora registró todo en video y mostró su particular hazaña, mientras su hijo la esperaba acostado en una colchoneta en el pasillo del edificio.

¿Cómo logró ingresar Aida Victoria Merlano a su casa tras perder las llaves?

En el video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Aida Victoria Merlano reveló a sus fanáticos que había salido de casa sin llevar las llaves en su bolso, por lo que al regresar tuvo que tomar una arriesgada decisión: ingresar por una pequeña ventaja del baño para poder abrir la puerta.

Sin llaves y con ingenio: así logró Aida Victoria entrar a su casa
Sin llaves y con ingenio: así logró Aida Victoria entrar a su casa. (Foto Canal RCN).

Sin importar que se encontraba usando un vestido y tacones, la creadora de contenido, con ayuda de otra persona, se dispuso en la tarea de ingresar por aquella pequeña ventana y tras varios minutos de esfuerzo para poder ingresar al lugar sin lesionarse, logró hacerlo mientras su pequeño hijo Emiliano la observaba desde una pequeña colchoneta que pusieron en el pasillo para que no corriera peligro.

Contra todo pronóstico, Aida Victoria Merlano logró ingresar a su vivienda y reencontrarse con su hijo, así como resguardar las compras que había realizado horas antes, en un hecho que no tardó en generar múltiples reacciones entre sus seguidores en redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la gran hazaña de Aida Victoria Merlano para ingresar a su casa?

La inesperada maniobra de Aida Victoria Merlano para poder ingresar a su vivienda no pasó desapercibida en redes sociales.

El insólito plan de Aida Victoria tras perder las llaves de su casa
El insólito plan de Aida Victoria tras perder las llaves de su casa. (Foto Canal RCN).

Luego de compartir el momento en sus historias de Instagram, la creadora de contenido desató una ola de reacciones entre los internautas, quienes no tardaron en comentar y opinar sobre la arriesgada decisión que tomó para resolver el inconveniente.

Entre los comentarios que dejaron los internautas se leyeron mensajes como: “Eso solo le pasa a Aida”, “Valiente y recursiva, yo no me habría atrevido”, “Por poco me da algo viendo el video”.

