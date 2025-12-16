Valentina Taguado no se quedó callada y le respondió a las personas que la tildan de "crecida"

Valentina Taguado, conductora del programa matutino de RCN ¿Qué hay pa’ dañar? y exparticipante de MasterChef Celebrity, habló sin filtros frente a las críticas que la señalan de “antipática” y “crecida”.

Valentina Taguado le deja mensaje a los que le tiran hate en ¿Qué hay pa dañar? (Foto Canal RCN)

La locutora aseguró que apartarse de personas o lugares donde no se siente cómoda no es arrogancia, sino una decisión consciente para cuidar su bienestar.

Explicó que pidió a Dios, a la vida y al universo que alejara a quienes no aportaban nada positivo, y que eso no significa ser “crecida”, sino pensar en su paz personal.

Para ella, las decisiones que se toman para crecer deben ser vistas como pasos necesarios, no como actitudes de superioridad.

“Este año resulté antipática y creída”, expresó Valentina Taguado en el video.

¿Qué dijo Valentina Taguado o sobre el hate en redes sociales en ¿Qué hay pa’ dañar??

Taguado fue clara: quienes critican todo lo que no les gusta en plataformas digitales deberían enfocarse en consumir lo que sí disfrutan.

Señaló que no se detiene a pensar si sus palabras agradan o no, especialmente cuando provienen de personas que ni siquiera la conocen.

¿Qué dijo Johana Velandia sobre el las personas que tiran hate en las redes sociales?

Johana Velandia complementó afirmando que quienes lanzan hate en realidad se llenan de resentimiento y que lo mejor es fortalecer las relaciones más cercanas, como con la familia.

Su mensaje pone sobre la mesa la necesidad de diferenciar entre crítica constructiva y ataques gratuitos, recordando que detrás de cada pantalla hay una persona que también busca una reacción o generar una molestia.

Muchos televidentes del programa señalaron que este es un tema que afecta a las figuras públicas y a cualquier persona expuesta en plataformas digitales.

Valentina cerró con el mensaje de dar prioridad a lo bueno, cuidar a la pareja y a los seres queridos, e ignorar lo externo.

El 2025 ha sido un año de gran exposición para Valentina Taguado. Participó en MasterChef Celebrity y llegó a ser una de las finalistas del programa.

Esa experiencia le abrió nuevas puertas laborales y consolidó su presencia en el mundo del entretenimiento.

Valentina ha demostrado que no teme a la exposición ni a las opiniones externas, y que su prioridad es mantenerse fiel a su esencia mientras construye una carrera sólida en los medios.