Tebi Bernal reveló lo que piensa sobre sus compañeros confirmados para La casa de los famosos 3

A menos de un mes del estreno de La casa de los famosos 3, Tebi Bernal comenzó a compartir sus impresiones iniciales sobre las personas con las que convivirá. Sin anticipar alianzas ni conflictos, el creador de contenido habló desde su experiencia y expectativas frente a la convivencia.

¿Qué dijo Tebi Bernal acerca de sus compañeros en La casa de los famosos?

Tebi Bernal explicó que aunque ha tenido contacto previo con algunas de las personas que harán parte del reality, su conocimiento es limitado. Según sus declaraciones, conoce a algunos participantes y es consciente de que existen figuras que han protagonizado polémicas en redes sociales por situaciones pasadas.

El participante señaló que las percepciones previas pueden cambiar dentro de un espacio de convivencia permanente. En ese sentido, indicó que una opinión inicial no define necesariamente la relación que se pueda construir dentro del reality.

“Uno puede tener una apreciación no tan positiva de alguien, pero si uno conecta bien con una persona, pues deja de tenerla”, destacó.

También mencionó que una percepción positiva puede modificarse si surgen diferencias durante el día a día. Para Bernal, la convivencia será el factor determinante para definir afinidades o distancias con sus compañeros.

¿Quiénes estarán con Tebi Bernal en La casa de los famosos 3?

La producción de La casa de los famosos 3 confirmó un grupo diverso de participantes provenientes de diferentes áreas del entretenimiento y las redes sociales. Entre los nombres anunciados se encuentran:

Johanna Fadul – Actriz

Marilyn Patiño – Actriz y cantante

Luisa Cortina – Influencer

Maiker Palacios – Influencer

Manuela Gómez – Influencer

Nicolás Arrieta – Influencer

Eidevin López – Actor e influencer

Esteban (Tebi) Bernal – Modelo e influencer

Franck Luna (Campanita) – Influencer y bailarín

Lorena Altamirano – Actriz

Alexa Torrex – Cantante e influencer

Yuli Ruiz – Influencer y modelo

Participantes confirmados para La casa de los famosos 3 / (Fotos del Canal RCN)

La variedad de perfiles y personalidades ha despertado interés entre los internautas, quienes analizan posibles dinámicas dentro del programa.

¿Qué ha dicho Tebi Bernal acerca de su participación en La casa de los famosos?

Tebi Bernal, cuyo nombre completo es John Esteban Bernal Arbeláez, es creador de contenido, modelo y deportista colombiano. Su ingreso a La casa de los famosos Colombia 3 fue confirmado como parte de la nueva temporada que se emitirá a comienzos de 2026.

Tebi Bernal, participante en La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

El participante ha recordado su paso por otros formatos de competencia, experiencia que, afirma, le permitió prepararse para los retos de la convivencia. En declaraciones previas, se ha definido como una persona extrovertida y competitiva, características que, de acuerdo con los fans, podrían influir en su desarrollo dentro del reality.

Además, Bernal ha mencionado que su participación estará marcada por la interacción constante con sus compañeros, elemento central del formato. Los internautas afirman que su perfil genera expectativa sobre el rol que asumirá dentro de la casa y cómo se adaptará a las dinámicas del programa.