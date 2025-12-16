Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Nicolás Arrieta usó IA para crear una foto junto a reconocido artista?: esto dijo

Nicolás Arrieta quedó en el centro de la conversación digital tras publicar una foto con Ronnie Radke que generó dudas sobre IA.

¿Nicolás Arrieta usó IA para crear una foto junto a reconocido artista?
Nicolás Arrieta revela si usó IA para crear foto junto a reconocido artista / (Foto del Canal RCN)

Una publicación de Nicolás Arrieta en redes sociales generó comentarios y preguntas entre los internautas, quienes pusieron en duda la autenticidad de una imagen junto a un reconocido músico estadounidense.

¿Por qué Nicolás Arrieta publicó una foto con Ronnie Radke?

El influencer compartió una imagen junto a Ronnie Radke, músico estadounidense y fundador de la banda Falling in Reverse. La publicación se realizó con motivo del cumpleaños del artista y estuvo acompañada del mensaje: “Happy Birthday to the GOAT”, una expresión en inglés que significa “el mejor de todos los tiempos”.

¿Por qué Nicolás Arrieta publicó una foto con Ronnie Radke?
Nicolás Arrieta recordó el especial momento con Ronnie Radke / (Foto del Canal RCN y AFP)

En la fotografía ambos aparecen sonriendo y en actitud cercana, lo que llamó la atención de quienes siguen al influencer desde hace varios años. La imagen compartida por Arrieta no incluía mayores detalles sobre el contexto en el que fue tomada, lo que abrió espacio para interpretaciones y comentarios entre los usuarios.

¿La foto de Nicolás Arrieta y Ronnie Radke fue hecha con inteligencia artificial?

Tras la publicación, varios internautas cuestionaron si la fotografía había sido creada con inteligencia artificial. Algunos afirmaron que, de no haber visto la imagen tiempo atrás, pensarían que se trataba de un contenido generado digitalmente, señalando que cada vez resulta más difícil diferenciar lo real de lo creado por IA.

Ante estos comentarios, Nicolás Arrieta decidió responder de forma directa. El influencer compartió una captura de una conversación en la que un usuario expresaba sus dudas y respondió con una pregunta breve: “¿Por qué haría eso?”.

Posteriormente, mostró una prueba adicional al adjuntar una imagen de la misma fotografía publicada en su cuenta de Facebook en el año 2015. En esa publicación antigua, Arrieta había escrito un mensaje haciendo referencia a la actitud de Ronnie Radke durante ese encuentro.

"Qué buena onda de Ronnie Radke, súper nice guy hahahahahaha", escribió en ese entonces.

¿Nicolás Arrieta estará en La casa de los famosos 3?

En medio de esta conversación digital, el nombre de Nicolás Arrieta ha estado presente por su participación en La casa de los famosos 3. El influencer ha hablado sobre las razones que lo llevaron a aceptar participar en el programa, mencionando dificultades económicas y decisiones financieras que, según él, no fueron acertadas.

¿Nicolás Arrieta estará en La casa de los famosos 3?
Nicolás Arrieta, habitante de La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Nicolás fue el primer participante confirmado tras obtener el 52,67 % de los votos del público. Arrieta se ha descrito como una persona difícil en la convivencia, lo que ha generado que los internautas afirmen que su participación podría generar un contenido dinamico y variado en el reality.

