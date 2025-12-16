Karen Sevillano protagonizó una confusión con Neider García en la compra de los regalos navideños

Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos, compartió en redes sociales un video que causó risas entre los internautas.

Neider García se confunde su tarjeta de crédito con la de Karen Sevillano. (Foto Canal RCN)

En las imágenes aparece junto a su pareja, Neider García, en medio de una situación inesperada.

¿Qué confusión hubo entre Neider García y Karen Sevillano con sus tarjetas de crédito?

Karen recibió un mensaje de texto confirmando una compra por más de un millón de pesos realizada con su tarjeta en un almacén.

Al llegar a casa, Neider le explicó a Karen que había encontrado todos los productos que a ella le gustan y decidió llevárselos como regalo de Navidad.

Karen le pidió revisar bien y descubrieron que Neider se había confundido de tarjeta haciendo el pago con el dinero de Sevillano.

Al darse cuenta del error, Neider no tuvo más opción que reírse y tratar de explicar que no lo hizo a propósito.

Karen comentó que esa era una estrategia de los hombres para no dar los regalos de su propio dinero.

“¿Hombre es gente?”, escribió Karen Sevillano en su publicación.

La publicación generó una ola de comentarios divertidos, con internautas que destacaron la naturalidad de la pareja y la manera en que convirtieron un error en un momento entretenido.

¿Karen Sevillano continuará su carrera como presentadora de televisión?

Karen Sevillano también mantiene a su comunidad digital a la expectativa sobre su futuro laboral.

Hasta el momento no ha revelado nuevos proyectos, lo que ha generado curiosidad entre sus seguidores, quienes esperan verla nuevamente en televisión o en algún formato de entretenimiento.

En recientes declaraciones, Karen explicó que no apoyó públicamente a su amigo Maiker Smith durante las votaciones de La casa de los famosos Colombia, ya que ahora es presentadora y no puede tomar partido en esas dinámicas.

Esa postura fue interpretada por muchos como una señal de profesionalismo y al mismo tiempo aumentó las especulaciones sobre los próximos pasos en su carrera.

Recordemos que, después de convertirse en la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos, Karen asumió la conducción del After del programa junto a la humorista Vicky Berrio.

Esa experiencia le permitió mostrar su talento para la televisión y la presentación. Su capacidad para combinar entretenimiento, autenticidad y humor la ha consolidado como una de las creadoras de contenido más seguidas en Colombia.