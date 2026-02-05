¿Bad Bunny no cantará en el Super Bowl? Rumores y un show alterno crean dudas

En los últimos días, en redes sociales han circulado versiones que han generado confusión sobre la presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Artículos relacionados Laura Bozzo Publican inesperado anuncio en redes de Laura Bozzo que indican que falleció: esto se sabe

El artista puertorriqueño ha sido señalado como una de las figuras principales del show, lo que marcaría un hecho histórico al convertirse en uno de los primeros artistas latinos en presentarse completamente en español en este escenario.

El Super Bowl es considerado uno de los eventos deportivos y televisivos más importantes de Estados Unidos, por lo que la presencia de Bad Bunny ha sido vista como un momento sin precedentes para la música latina.

Sin embargo, publicaciones recientes han sugerido la existencia de un espectáculo alternativo, lo que ha llevado a algunos usuarios a cuestionar si el cantante seguirá siendo parte del show principal.

¿Quiénes son los artistas que se presentarían en un show alternativo?

Según información compartida en redes por la organización conservadora Turning Point USA, este grupo estaría planeando un evento alternativo al espectáculo de medio tiempo.

De acuerdo con lo publicado, la iniciativa buscaría ofrecer un show con artistas que representen valores que ellos califican como “más tradicionales” o “patrióticos”.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Estos son los famosos que harán parte de MasterChef Celebrity 2026: ¿quiénes estarán?

En ese anuncio se mencionan nombres del género country y rock estadounidense como Kid Rock, Lee Brice, Brantley Gilbert y Gabby Barrett.

Este evento no estaría vinculado oficialmente a la NFL ni reemplazaría el show principal, sino que se presentaría como una alternativa dirigida a un público específico.

La difusión de esta información se da en medio de críticas por parte de sectores conservadores que han cuestionado la elección de artistas latinos o en español en eventos de alcance global como el Super Bowl. En redes sociales, figuras públicas y usuarios han expresado opiniones divididas frente a este tipo de decisiones artísticas.

El show alterno no reemplaza la presentación de Bad Bunny. (Foto Emma McIntyre / AFP)

¿Qué hito reciente alcanzó Bad Bunny?

Más allá de la controversia, Bad Bunny continúa marcando hitos en la industria musical. El artista se convirtió recientemente en el primer cantante latino en ganar la categoría más importante de los premios Grammy con un álbum completamente en español.

Artículos relacionados La casa de los famosos Exparticipante de La casa de los famosos revela que está en recuperación: “Han sido días duros”

Durante la ceremonia de 2026, Bad Bunny obtuvo tres premios Grammy, incluido el galardón a Álbum del Año por Debí tirar más fotos. Además, fue reconocido por Mejor Interpretación Musical Global con la canción EoO y Mejor Álbum de Música Urbana. El artista también estuvo nominado en las categorías de Canción del Año con DTMF y Mejor Diseño de Portada de Álbum.

Estos reconocimientos refuerzan el impacto cultural y artístico de Bad Bunny, quien ha utilizado su plataforma para visibilizar la música latina y puertorriqueña a nivel mundial.