Exparticipante de La casa de los famosos revela que está en recuperación: “Han sido días duros”

Una exparticipante de La casa de los famosos preocupó a sus seguidores tras publicar un mensaje en sus redes sociales en el que confirmó que atraviesa un proceso de recuperación luego de enfrentar lo que describió como “días duros”.

Aunque no entregó mayores detalles sobre su estado de salud, sus palabras generaron múltiples reacciones y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

¿Quién es la exparticipante de La casa de los famosos que se encuentra en recuperación?

Se trata de Daniella Navarro, actriz venezolana reconocida por su participación en telenovelas como Marido en alquiler y Tierra de Reyes. La artista también fue participante de La casa de los famosos, reality de Telemundo que amplió su visibilidad mediática tras su paso por la competencia.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió un mensaje en el que agradeció las muestras de cariño, el apoyo y las oraciones que ha recibido en los últimos días. Sin entrar en detalles sobre lo ocurrido, Daniella dejó claro que no ha sido un proceso sencillo, pero que se encuentra enfocada en su recuperación.

Daniella Navarro reveló que se encuentra en recuperación. (Foto IA)

¿Qué tiene Daniella Navarro, actriz venezolana?

En su publicación, Daniella Navarro evitó especificar qué problema de salud atraviesa actualmente. En cambio, decidió enviar un mensaje de agradecimiento a las personas que han estado pendientes de ella durante este proceso.

“Gente linda, gracias por tanto cariño, gracias por sus oraciones. Fueron días duros, pero Dios no abandona. Cuando esté lista para compartir lo haré, por ahora sigo en recuperación y toda la gloria es de Dios”, escribió la actriz en su cuenta oficial.

Asimismo, Navarro reconoció que ha estado ausente de las redes sociales y que siente que les “debe un cuento” a sus seguidores, asegurando que más adelante contará lo sucedido cuando se sienta preparada para hacerlo. La actriz también mencionó que entiende la preocupación de quienes la siguen, pero que por el momento su prioridad es su bienestar.

Daniella Navarro no compartió muchos detalles sobre su problema de salud, pero reveló dejar todo en manos de Dios. (Foto IA)

Posteriormente, Daniella compartió una fotografía junto a su esposo, Jorge Campillo, a quien describió como un apoyo fundamental en este momento. En la imagen, la actriz lo calificó como su “medicina”, dejando ver el acompañamiento que ha tenido durante su recuperación.

“Mi medicina vino a recargarme”, escribió Navarro, resaltando el respaldo emocional que ha recibido de su pareja mientras continúa enfocada en mejorar su estado de salud.