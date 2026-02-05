Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sofía Jaramillo responde a críticas por los filtros en sus fotos: "Me preocupa la falta de criterio"

Sofía Jaramillo reaccionó en redes sociales con un inesperado mensaje tras recibir señalamientos sobre su imagen.

Sofía Jaramillo no se queda callada.
Sofía Jaramillo no se queda callada ante los señalamientos sobre el uso de filtros en sus fotografías. (Foto Canal RCN)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3, Sofía Jaramillo, no se quedó callada ante los comentarios y las críticas que le hacen en redes sociales.

Sofía Jaramillo le responde con contundencia a dos seguidores.
Sofía Jaramillo le responde con contundencia a dos seguidores que cuestionaron su naturalidad en las fotografías. (Canal RCN)

¿Qué respondió Sofía Jaramillo a los comentarios en redes sobre el uso de filtros?

Recientemente la modelo caleña le respondió a un par de seguidoras a través de sus historias en Instagram.

En la imagen, se puede ver a dos internautas señalando que Sofía usa filtros para cubrir sus imperfecciones en el rostro.

Sofía respondió que más allá de que le incomoden los comentarios, le preocupa que las personas solo hablen para desmeritar a otra persona y que le queda claro que no les incomoda lo que ven sino cómo se sienten.

“No me incomodan los comentarios, me preocupa la falta de criterio. Porque cuando alguien necesita desmeritar al otro para hablar, queda claro que el problema no es lo que ve. Sino lo que siente”, escribió Sofía Jaramillo en su publicación.

¿A quiénes dejó nominados Sofía Jaramillo tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3?

Sofía Jaramillo se convirtió en la tercera eliminada de la competencia al ser la participante con menos apoyo del público en las votaciones.

La modelo solo alcanzó el 9.90% en un lugar muy disputado con la actriz Marilyn Patiño que terminó regresando a la casa.

Mientras Sofía se despedía del reality, la dinámica dentro de la casa continuó con la semana de dúos.

El 4 de febrero se llevaron a cabo las nominaciones, un proceso que se realizó en parejas y con monedas que se iban sumando o restando.

Alexa Torrex y Yuli Ruiz quedaron nominadas por decisión de la casa, al igual que Campanita y Manuela Gómez.

Por parte del público, los nominados fueron Jay Torres y Juan Palau. Finalmente, Juanse Laverde y Lorena Altamirano quedaron en la placa tras la nominación que dejó Sofía en su salida.

Pasan los días y la competencia se pone más intensa, los famosos siguen forjando sus alianzas y estrategias.

Sofía Jaramillo sorprende con su respuesta.
Sofía Jaramillo sorprende con su respuesta en redes sociales. (Foto Canal RCN)
