Sofía Jaramillo responde a críticas por los filtros en sus fotos: "Me preocupa la falta de criterio"

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3, Sofía Jaramillo, no se quedó callada ante los comentarios y las críticas que le hacen en redes sociales.

Sofía Jaramillo le responde con contundencia a dos seguidores que cuestionaron su naturalidad en las fotografías. (Canal RCN)

Artículos relacionados Yeison Jiménez Yeison Jiménez dejó un valioso legado: esto pasaría con su herencia musical

¿Qué respondió Sofía Jaramillo a los comentarios en redes sobre el uso de filtros?

Recientemente la modelo caleña le respondió a un par de seguidoras a través de sus historias en Instagram.

En la imagen, se puede ver a dos internautas señalando que Sofía usa filtros para cubrir sus imperfecciones en el rostro.

Sofía respondió que más allá de que le incomoden los comentarios, le preocupa que las personas solo hablen para desmeritar a otra persona y que le queda claro que no les incomoda lo que ven sino cómo se sienten.

“No me incomodan los comentarios, me preocupa la falta de criterio. Porque cuando alguien necesita desmeritar al otro para hablar, queda claro que el problema no es lo que ve. Sino lo que siente”, escribió Sofía Jaramillo en su publicación.

¿A quiénes dejó nominados Sofía Jaramillo tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3?

Sofía Jaramillo se convirtió en la tercera eliminada de la competencia al ser la participante con menos apoyo del público en las votaciones.

La modelo solo alcanzó el 9.90% en un lugar muy disputado con la actriz Marilyn Patiño que terminó regresando a la casa.

Artículos relacionados Laura Bozzo Publican inesperado anuncio en redes de Laura Bozzo que indican que falleció: esto se sabe

Mientras Sofía se despedía del reality, la dinámica dentro de la casa continuó con la semana de dúos.

El 4 de febrero se llevaron a cabo las nominaciones, un proceso que se realizó en parejas y con monedas que se iban sumando o restando.

Alexa Torrex y Yuli Ruiz quedaron nominadas por decisión de la casa, al igual que Campanita y Manuela Gómez.

Por parte del público, los nominados fueron Jay Torres y Juan Palau. Finalmente, Juanse Laverde y Lorena Altamirano quedaron en la placa tras la nominación que dejó Sofía en su salida.

Artículos relacionados Talento nacional Luis Alfonso responde a rumores de su vida amorosa: "con todo el ganado que dicen que tengo"

Pasan los días y la competencia se pone más intensa, los famosos siguen forjando sus alianzas y estrategias.

ENTÉRATE DE TODO EN LA GALA HOY A LAS 8 DE LA NOCHE POR EL CANAL RCN. Y DISFRUTA DE 24/7 por la App.