Johanna Fadul reapareció en redes tras su expulsión y pidió perdón públicamente: "quiero hablarle al país"

La actriz Johanna Fadul rompió el silencio y se refirió sin titubeos a su reciente expulsión de La casa de los famosos Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia 2026.
Johanna Fadul pidió perdón por sus actos en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia, Johanna Fadul reapareció a través de su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse frente a su polémica salida del reality de convivencia del Canal RCN, en un video en el que se dirigió al público y dejó clara su posición frente a lo sucedido.

¿Qué dijo Johanna Fadul en sus últimas declaraciones tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia?

La reconocida actriz colombiana inició su aparición pública haciendo claridad sobre sus intenciones de hablar sobre este tema desde la sinceridad y sin el ánimo de entrar en confrontaciones, mostrando, desde su punto de vista, su lado más humano.

Posteriormente, la exparticipante reconoció que sus palabras causaron dolor en varias personas, dejando claro que es consciente del impacto que tuvieron, y aunque argumentó que jamás tuvo la intención de lastimar a otros, entiende que esto no puede evitar las consecuencias de lo que hizo.

Así mismo, Fadul insistió en que existen discursos que están directamente relacionados con "historias de d0lor y 3xclusión", aún cuando, como en su caso, no hay una intención de afectar ni hacer sentir mal a otros.

“Quiero pedir perdón… no como un gesto obligado, sino como un acto de reconocimiento hacia un dolor y hacia la dignidad de cada persona”, dijo.

Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia 2026.
Johanna Fadul rompió el silencio tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Johanna Fadul pidió perdón tras su comentario hacia Campanita en La casa de los famosos Colombia?

En esta aparición, la actriz no perdió la oportunidad para confesar que, revelar que, agradece haber tenido la posibilidad de hablar en su momento con la persona involucrada, es decir, 'Camapanita'. además, aseguró que esta situación le dejó una gran lección para la vida y es precisamente ser mucho más cuidadosa con su lenguaje.

En su sentido mensaje, la mujer también señaló que, en circunstancias como estas, hay voces que sí hablan desde el dolor y que por lo tanto merecen su respeto, sin embargo, hay otras que lo hacen con el único interés de tener visibilidad.

Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia 2026.
Esto dijo Johanna Fadul en sus recientes declaraciones tras ser expulsada. Foto | Canal RCN.

Por último, la exparticipante de esta tercera temporada, finalizó el video expresando su más sincero agradecimiento hacia quienes la estuvieron apoyando a lo largo de este proceso.

