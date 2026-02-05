Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino Lázaro y Campanita tuvieron inesperado gesto: ¿se dieron un beso?

Valentino Lázaro y Campanita, participantes de La casa de los famosos Colombia han dividido reacciones tras inesperado beso.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Valentino Lázaro tuvo inesperado gesto con Campanita: ¿se dieron un beso?
Este fue el inesperado gesto de Valentino Lázaro y Campanita. | Foto: Canal RCN

Desde que inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, varios internautas se han sorprendido con los diferentes acontecimientos que se han presentado dentro de la competencia.

Por esta razón, una de las celebridades que más ha acaparado la atención mediática por parte de los internautas es el creador de contenido digital y bailarín Valentino Lázaro, quien es una de las celebridades en hacer parte del reality.

Así también, Valentino Lázaro ha dividido una ola de comentarios por parte de los internautas tras un sorprendente gesto que tuvo con Campanita, el cual ha dividido una ola de reacciones por parte de los internautas.

¿Cuál fue el inesperado gesto que Valentino Lázaro tuvo con Campanita?

En los últimos días, Valentino Lázaro ha generado una ola de reacciones por parte de los internautas tras el inesperado gesto que ha tenido con algunas celebridades del programa, en el que ha sido estratégico al momento de tomar una decisión.

Valentino Lázaro tuvo inesperado gesto con Campanita: ¿se dieron un beso?
Campanita y Valentino se dieron un beso en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Campanita y Valentino Lázaro sorprendieron a los internautas tras darse un inesperado gesto durante su sección llamada: ‘Los Cachos’, en el que hablaron acerca de algunas decisiones que han tomado dentro de la competencia.

Con base en esto, los participantes tomaron la decisión de darse un beso, sin demostrar que hay un vínculo sentimental, pues ambas celebridades han demostrado que tienen una gran amistad.

¿Cuál ha sido el método de Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Valentino Lázaro se ha convertido en una de las celebridades que más ha acaparado la atención mediática por parte de sus seguidores tras los diferentes acontecimientos que ha vivido en La casa de los famosos Colombia.

Valentino Lázaro tuvo inesperado gesto con Campanita: ¿se dieron un beso?
Este ha sido el juego de Valentino Lázaro en la competencia. | Foto: Canal RCN

De este modo, Valentino ha demostrado que una de sus principales características que más lo han destacado a lo largo de la competencia es demostrar lo crítico que es al momento de tomar sus respectivas decisiones.

A pesar de las respectivas diferencias que Valentino ha tenido con algunos participantes y, anteriormente con Campanita, han demostrado que tienen una buena amistad, evaluando todos los acontecimientos dentro de La casa de los famosos Colombia.

