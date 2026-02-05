Hermana de Karol G se casó y así fue su sencilla boda

Jessica Giraldo Navarro, hermana y mánager de Karol G, contrajo matrimonio en una romántica boda.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Yeison Jiménez dejó un valioso legado: esto pasaría con su herencia musical

¿Hermana de Karol G se casó?

Una de las hermanas de la Bichota decidió dar el "sí, acepto" en una romántica y privada boda en la costa colombiana junto a su pareja, a quien presume bastante en redes sociales, pero de quien se desconoce su nombre real.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió un video en el que mostró cómo fue la ceremonia.

Según enseñó decidió contraer matrimonio en Bahía Solano, en el Chocó junto a sus seres queridos y amigos más cercanos.

En la grabación se ve la boda a la orilla del mar sin excentricidades y con una fiesta de celebración muy tradicional del lugar con sonidos colombianos.

Artículos relacionados Laura Bozzo Publican inesperado anuncio en redes de Laura Bozzo que indican que falleció: esto se sabe

¿Qué dijo la hermana de Karol G tras casarse?

En la descripción de la publicación agregó amorosas palabras destacando lo feliz que fue en este día tan especial para ella.

"Celebrar rodeado de las personas que amamos, y en el lugar con el que más conectamos, es una bendición de Diosito! Y una oportunidad de ser feliz. Bahía Solano, un lugar que llevaré en mi corazón, los recuerdos de un fin de semana con mi familia, disfrutando de la naturaleza, de lo sencillo, de mirarnos y estar agradecidos de tenernos, el mayor tesoro y milagro", escribió.

Artículos relacionados Juanse Quintero Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, reaccionó a la expulsión de La casa de los famosos

Tras su publicación, logró miles de corazones, y, aunque desactivó los comentarios, las imágenes se hicieron virales en otras redes sociales, donde la llenaron de halagos y felicitaciones al respecto.

Además, otros aprovecharon la resaltar la ausencia de Feid en las imágenes, que confirmarían una vez más la ruptura con Karol G, mientras que otros agregaron que desean que pronto puedan ver a la cantante casándose.

Por ahora, la cantante continúa disfrutando de sus espacios en familia y trabajando en nueva música y en lo que será su gira tras su álbum #Tropicoqueta", según dio a conocer cuando estrenó el disco y cuyas fechas no ha revelado hasta el momento, teniendo ansiosos a sus fanáticos al respecto.