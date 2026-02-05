Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yaya Muñoz lanzó sorpresiva predicción sobre Beba, ¿expulsada de La casa de los famosos?

Yaya Muñoz fue muy contundente al hablar de Beba y afirmó que está a nada de pasar el límite con Alexa Torrex.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Yaya Muñoz habló sin filtros de La Beba.
Yaya Muñoz cree que en cualquier momento Beba pasará el límite con Alexa Torrex. Fotos: RCN

Valerie de la Cruz, mejor conocida como La Beba, ha protagonizado varias de las polémicas de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido, en primer lugar, tuvo roces con Yuli Ruiz y posteriormente enfiló baterías contra Alexa Torrex, con quien tuvo un acalorado cara a cara en el reciente juicio.

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre Beba y por qué cree que será expulsada de La casa de los famosos Colombia?

Yaya Muñoz opinó de la actitud de Beba y cree que está a punto de cruzar el límite. La exparticipante de La casa de los famosos vaticinó una inesperada salida de la competencia para ella.

Yaya, en charla con ‘Buen Día, Colombia’, afirmó que Beba podría intentar ag*ed*r a Alexa, lo que, por supuesto, llevaría a su expulsión inmediata.

Van a pasar horas o unos días, pero Beba, probablemente, va a resultar es pe*an*o… lo siento y lo presiento y ustedes van a decir nuevamente ‘Yaya tenía razón’ porque ella está a nada de cogerle el pelo a Alexa. Si eso pasa, estaré aquí una vez más para decirles ‘Yaya tenía razón’

Y es que la discusión que protagonizaron después del juicio generó distintas reacciones entre sus compañeros, pero también dio pie a opiniones divididas de parte de los internautas.

Hubo un momento en que se acercaron más de la cuenta, por lo que algunos compañeros intervinieron para controlarlas.

Beba de la Cruz no se ha callado al expresar lo que siente.
Beba ha estado inmersa en varias polémicas en La casa de los famosos Colombia. Foto: RCN

En la reciente dinámica de nominación, Beba y Valentino se inclinaron por Sara Uribe y Marilyn Patiño. Los famosos sacaban monedas de un cajón y la cantidad debían repartirla entre una pareja.

Esta semana, en La casa de los famosos, las parejas han sido las protagonistas. Dos líderes, dos nominaciones a la vez y hasta dos eliminados habrá este este domingo 8 de febrero.

¿Yaya Muñoz criticó a Marilyn Patiño de La casa de los famosos Colombia?

Yaya Muñoz, en medio de su opinión de La casa, también habló de Marilyn Patiño y confesó lo que realmente piensa de ella.

No sé, es como loquita. Tiene unos arrebatos raros… como que no sé qué esperar de ella, pero, de todas formas, ya pensando en el formato del reality le funciona porque creo que esa personalidad de ella está chocando con todos ahí dentro. Imagínense sin una Marilyn en este momento, peor aún

marilyn patiño en la casa de los famosos colombia
La personalidad de Marilyn Patiño ha despertado distintas reacciones entre los habitantes de La casa de los famosos. /Canal RCN

Muñoz agregó que, como persona, no termina de sentir conexión con Marilyn, pero todo lo contrario ocurre si se trata de analizar que ella en realidad está mostrando un personaje.

Marilyn Patiño tuvo una curiosa reacción tras enfrentarse el pasado domingo al cuarto de eliminación. La actriz aparentó estar afectada y sintió ganas de llorar, y siempre afirmó que quería ser la eliminada y no que lo fuera Sofía Jaramillo.

