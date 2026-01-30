Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yaya defiende los cuerpos reales y habla sin filtros sobre la celulitis

Yaya se refirió a la celulitis y aseguró que los cuerpos reales están fuera de las redes, invitando a dejar la presión estética digital.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Yaya Muñoz se luce pagando su apuesta de 10 millones por Tolima
Yaya Muñoz cumple su apuesta y paga 10 millones en vivo: ¡así reaccionó Dímelo King! (Foto: Canal RCN)

Yaya se sumó recientemente a este debate al expresar su postura frente a la celulitis, un tema que ha generado miles de búsquedas, retos y tendencias dentro de TikTok.

Para Yaya, la celulitis no debería ser vista como un defecto ni como algo que deba corregirse a toda costa, desde su perspectiva, se trata de una condición completamente normal que forma parte de los cuerpos reales, aquellos que existen fuera de las pantallas y de los filtros.

¿Por qué la celulitis se convirtió en un tema viral según Yaya Muñoz?

En plataformas como TikTok, la celulitis ha pasado de ser un complejo silencioso para convertirse en un fenómeno viral, miles de mujeres han compartido rutinas, productos, masajes y supuestas soluciones para eliminarla, mientras otras han optado por mostrarla con orgullo.

Yaya se posiciona claramente del lado de la naturalidad, considera que la obsesión por “arreglar” el cuerpo puede terminar alejando a muchas mujeres de la verdadera aceptación. Para ella, los cuerpos que se ven con celulitis representan autenticidad, algo que rara vez se muestra en redes cuando prevalece la edición y la comparación constante.

¿Los cuerpos reales están ganando espacio en redes sociales?

Aunque las redes sociales han sido señaladas como responsables de imponer estándares irreales, también se han convertido en escenarios donde esos mismos moldes comienzan a romperse.

Yina Calderón y Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia.
Yaya opinó sobre la celulitis en un contexto donde muchas mujeres buscan soluciones impulsadas por redes sociales. Foto | Canal RCN.

Cada vez más creadoras apuestan por mostrar su cuerpo sin filtros, luces estratégicas ni poses calculadas, Yaya reconoce esta tendencia como una oportunidad para que más mujeres se reconcilien con su imagen.

Desde su mirada, la celulitis no define belleza ni valor, de hecho, considera que las mujeres que se atreven a mostrarse tal como son envían un mensaje poderoso, no todo debe ser perfecto para ser válido.

¿Debería dejar de ser una preocupación constante para las mujeres?

Uno de los puntos más fuertes del mensaje de Yaya es la invitación a restarle importancia a aquello que durante años fue motivo de vergüenza, según ella, la preocupación excesiva por la celulitis solo refuerza una idea equivocada de cómo debería verse el cuerpo femenino.

Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia.
Yaya se suma a una conversación global sobre aceptación corporal y realidad fuera de redes. Foto | Canal RCN.

En lugar de buscar soluciones inmediatas para encajar en un ideal, propone aceptar lo natural como parte de la identidad, en un mundo digital cada vez más consciente, mensajes como este refuerzan la idea de que la verdadera belleza no está en ocultar, sino en mostrarse sin miedo.

