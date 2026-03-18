Hija de Karina García se retocó los labios y el resultado dio de qué hablar: así luce

Isabella Vargas, hija de la reconocida influenciadora y panelista de “¿Qué hay pa’ dañar?” en La casa de los famosos Colombia, Karina García, sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al mostrar el resultado de su nuevo retoque estético tras someterse a un procedimiento en los labios, cuyo resultado desató todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Artículos relacionados La Jesuu Señalan a La Jesuu de robar en los 15 años de Isabella Valdiri: así reaccionó la influenciadora

¿Cuál fue el procedimiento estético que la hija de Karina García se realizó en los labios?

Durante la noche del pasado martes 17 de marzo Isabella Vargas compartió un video a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que rápidamente llamó la atención. Pues muchos internautas se percataron de que la joven influenciadora tenía sus labios morados.

Así luce la hija de Karina García tras retoque en los labios que sorprendió. (Foto Canal RCN).

Ante esto, la creadora de contenido decidió hacer frente a los comentarios y revelar la razón detrás del tono actual de sus labios. Según explicó, en las últimas horas se había sometido a un procedimiento estético en esta zona, lo que dejó como resultado temporal dicha coloración.

Sin embargo, no entró en detalles sobre el procedimiento que decidió realizarse en sus labios y prometió que pronto lo contará por medio de un storytime.

"Sí, tengo los labios morados. Ayer tuve que hacerme un procedimiento en los labios, lo cual más adelante les contaré en un storytime".

Hija de Karina García mostró su retoque en labios y desató todo tipo de comentarios. (Foto Canal RCN).

¿Cómo se ven los labios de Isabella Vargas, hija de Karina García, tras retoque estético?

Horas más tarde reapareció por medio de esta misma red social con un nuevo video en el que mostró a detalle cómo lucía su boca tras varias horas de este procedimiento, en donde se pudo apreciar que su coloración morada seguía presente. De hecho, lejos de incomodarse por su apariencia actual, Isabella les preguntó a sus seguidores si el tono morado le lucia.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio de luto: falleció importante miembro de su familia durante viaje al exterior

"Buenos días, ¿cómo me queda ese labial morado?”, comentó Isabella.

Como era de esperarse, el video no pasó desapercibido y generó todo tipo de comentarios entre los internautas, quienes no dudaron en opinar sobre su apariencia y el resultado temporal del procedimiento estético.