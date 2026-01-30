Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García y Kris R habrían confirmado su romance: esta foto sería la prueba

Una foto compartida por Kris R dejó en evidencia el surgimiento de un nuevo romance con Karina García.

Karina García tendría nuevo amor tras terminar con Altafulla.
Karina García se mostró muy amorosa junto al cantante Kris R. Foto: RCN

Una nueva fotografía avivó aún más los rumores de romance entre Karina García y Kris R. La imagen deja ver a la pareja muy cariñosa, por lo que, para los cibernautas, es la prueba de que sí están juntos.

¿Cuál es la foto con la que Kris R y Karina García habrían confirmado que son novios?

La instantánea fue compartida por Kris R a través de la sección de historias de su cuenta de Instagram, donde suma millón y medio de seguidores.

La imagen en cuestión deja ver a Kris R abrazado hacia Karina mientras le da un beso en una de sus mejillas. García, mientras tanto, sonríe y queda en evidencia en su rostro su felicidad por esa situación.

Dicha foto no cuenta con un texto en particular, pero lo que se ve es casi suficiente para entender la química que está surgiendo entre la exparticipante de La casa de los famosos Colombia y el cantante de música urbana.


Karina García ya ha hablado de una posible relación con Kris R y ha defendido la posibilidad de estar con él, esto teniendo en cuenta que hace algunos meses terminó con Altafulla.

Hay muchas personas que no están de acuerdo, pero yo llevo cinco meses soltera, soy una persona totalmente libre, me encargué de sanar mi corazón, de cuidarme de que nada del pasado me afecte y por qué no conocer a alguien, ¿cuál es el problema? la mujer siempre va a ser juzgada y yo soy la única que sabe lo que siente y eso es lo más importante

La creadora de contenido no confirmó su relación con Kris R, pero sí dejó claro que el artista le atrae y lo está conociendo, por lo que todo estaría encaminado para el inicio de un nuevo romance.

Karina García estaría lista para iniciar una nueva relación.
Karina García ha reconocido su interés en el cantante Kris R. Fotos: RCN - Freepik

¿Con qué participante de La casa de los famosos Colombia 3 Karina García tendría un romance?

Karina García ahora hace parte de los panelistas de ‘Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos’ y así decidió dar su opinión de los participantes de la temporada 3.

La antioqueña habló en particular de Jay Torres y confesó que él se ajusta a su tipo de hombre, por lo que cree que, de haber coincidido con él en La casa, habría surgido un romance.

Jay Torres en La casa de los famosos Colombia 2026.
Karina García confesó que Jay Torres, a su parecer, es el más atractivo de la temporada 3 de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

La influenciadora destacó que el casting masculino de esta temporada está mejor, al menos en lo físico, porque respecto a las personalidades que han mostrado ellos no puede decir lo mismo.

En su opinión, Karina habló también de tres participantes que, cree, hasta ahora no han colmado las expectativas que había sobre ellos: Manuela Gómez, Juan Palau y Maiker Smith.

Sobre Maiker, expresó que creía que sería más chistoso y generaría más contenido en el reality, mientras que de Manuela opinó que la ha visto “muy apagada”.

