Karina García reveló si tendría de nuevo un amor en un reality, ¿se arrepiente?

La influenciadora Karina García reveló a sus millones de fanáticos si volvería a tener un amor en un reality luego del romance que tuvo con Altafulla en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Karina García tendría un nuevo amor en un reality?

La creadora de contenido reveló a RCN Radio que considera que no volvería a involucrarse sentimentalmente con alguien, pero aclaró que no lo afirma porque todo puede pasar.

"Siento que lo que yo viví en La casa se quedó en La casa; además de que soy bastante atrevida, pero no sé, no creo que vuelva a repetir la historia, no creo que pase, pero mejor me quedo callada porque ajá", dijo.

¿Qué opina Karina García de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia?

La paisa detalló que siente que fue muy ingenua en el programa y debió pensar más en el juego y no haberle metido tanto corazón, pero mencionó que, aunque no guarda rencores sabe de quiénes debe ser amiga y de quiénes no.

"Aunque fue un juego siento que se pasaron, que fueron bastante crueles conmigo, pero pues ya, yo ya solté eso, nos vamos a tener que encontrar por temas de trabajo y hay que ser maduros (...) Yo no voy a perder oportunidades por inmadureces, porque vaya a estar con algunos de ellos”, dijo.

Contó que los únicos con los que sigue hablando constantemente son Yaya Muñoz, La Liendra, La Abuela, La Jesuu y Lady Tabares.

Por ahora, Karina García se encuentra disfrutando de su nueva labor como panelista del programa "Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos Colombia", junto a Néstor Parra y Roberto Velásquez, donde comentan todo acerca de lo que ocurre en esta tercera temporada.

De igual manera, se encuentra disfrutando de su relación con el cantante Kris R, con quien confirmó su romance tras asistir juntos al concierto de Bad Bunny en Medellín, donde se dejaron ver muy enamorados.

Karina García comentó que están en proceso de conocerse y espera que todo siga marchando bien.