Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García reveló si tendría de nuevo un amor en un reality, ¿se arrepiente?

La influenciadora Karina García habló sobre sus excompañeros en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
karina garcia se sincero sobre su pasado
Karina García habló sobre La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

La influenciadora Karina García reveló a sus millones de fanáticos si volvería a tener un amor en un reality luego del romance que tuvo con Altafulla en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Karina García tendría un nuevo amor en un reality?

La creadora de contenido reveló a RCN Radio que considera que no volvería a involucrarse sentimentalmente con alguien, pero aclaró que no lo afirma porque todo puede pasar.

karina garcia habla de las casa de los famosos

"Siento que lo que yo viví en La casa se quedó en La casa; además de que soy bastante atrevida, pero no sé, no creo que vuelva a repetir la historia, no creo que pase, pero mejor me quedo callada porque ajá", dijo.

Artículos relacionados

¿Qué opina Karina García de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia?

La paisa detalló que siente que fue muy ingenua en el programa y debió pensar más en el juego y no haberle metido tanto corazón, pero mencionó que, aunque no guarda rencores sabe de quiénes debe ser amiga y de quiénes no.

karina garcia hablo de sus excompañeros en la casa de los famosos

"Aunque fue un juego siento que se pasaron, que fueron bastante crueles conmigo, pero pues ya, yo ya solté eso, nos vamos a tener que encontrar por temas de trabajo y hay que ser maduros (...) Yo no voy a perder oportunidades por inmadureces, porque vaya a estar con algunos de ellos”, dijo.

Contó que los únicos con los que sigue hablando constantemente son Yaya Muñoz, La Liendra, La Abuela, La Jesuu y Lady Tabares.

Por ahora, Karina García se encuentra disfrutando de su nueva labor como panelista del programa "Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos Colombia", junto a Néstor Parra y Roberto Velásquez, donde comentan todo acerca de lo que ocurre en esta tercera temporada.

Artículos relacionados

De igual manera, se encuentra disfrutando de su relación con el cantante Kris R, con quien confirmó su romance tras asistir juntos al concierto de Bad Bunny en Medellín, donde se dejaron ver muy enamorados.

Karina García comentó que están en proceso de conocerse y espera que todo siga marchando bien.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mariana Pajón abrió el álbum de los recuerdos y volvió a 2016, un año que cambió su vida y consolidó su legado en el BMX mundial Mariana Pajón

Mariana Pajón revive su oro en Río 2016 y mira con ilusión su nueva etapa

Mariana Pajón compartió un emotivo recuerdo de su inolvidable 2016, un año de triunfos, caídas y logros que marcaron su historia deportiva.

Hermano de Yeison Jiménez se sinceró Yeison Jiménez

Hermano de Yeison Jiménez rompe el silencio y hace desgarradora confesión

El hermano de Yeison Jiménez se sinceró y dejó estremecedor mensaje en redes sociales tras 19 días de la muerte del cantante.

El nombre de la hija de la ex de Rodrigo De Paul que encendió las redes Tini Stoessel

¿Indirecta para Tini? El nombre de la hija de la ex de Rodrigo De Paul que encendió las redes

El nacimiento de Aitana, hija de Cami Homs, generó teorías en redes que la vinculan con Tini y Rodrigo De Paul, sin confirmación oficial.

Lo más superlike

Campanita se muestra preocupado tras quedar de nuevo nominado por el público en La casade los famosos La casa de los famosos

Campanita revela su preocupación tras quedar de nuevo en la placa en La casa de los famosos

Campanita se mostró preocupado tras volver a quedar nominado por el público en La casa de los famosos.

Maluma y su novia Maluma

Novia de Maluma reaccionó al cambio de look del artista, esto dijo

Influencer anuncia la muerte de su hija de 6 años Viral

Influencer anuncia la muerte de su hija de 6 años: “Nuestra niña se fue”

Respirar, sostener posturas y moverse con control: así el yoga cuida la movilidad del cuerpo. Salud

¿Por qué el yoga puede darte resultados más visibles que el running?

Pepe Aguilar fue claro al hablar sobre los rumores de nietos tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Christian Nodal

Pepe Aguilar respondió si espera nietos de Ángela Aguilar y Christian Nodal