Karina García le respondió a seguidor que aseguró que tenía mal aliento

Karina García, creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, volvió a estar en el centro de la conversación digital.

La influencer paisa, que ha ganado notoriedad tanto en el ámbito personal como profesional, protagonizó un nuevo episodio en redes sociales después de leer un comentario inesperado durante una transmisión en vivo en TikTok.

¿Qué dijo Karina García sobre su aliento?

En medio de un Live en TikTok, Karina García se encontraba interactuando con sus seguidores cuando uno de los usuarios escribió un mensaje en el que señalaba que tenía mal aliento.

Lejos de pasar por alto el comentario, la creadora de contenido decidió responder en el mismo tono irónico y directo que la caracteriza.

Dizque Karina García oficial con mal aliento al final, ay, papasito, ganas tú de que yo te dé un bes0 con l3ngu4, mi amor, yo huelo delicioso, eres un “heater” ardido porque no te doy un pico

El momento fue compartido en redes sociales y no tardó en convertirse en tema de conversación, ya que para muchos fue una muestra de la manera en que Karina enfrenta las críticas con humor y confianza.

Karina García entrena sin descanso para enfrentar a Karely Ruiz. (Foto de Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron los seguidores tras la respuesta de Karina García?

La reacción de los internautas fue inmediata. Decenas de comentarios respaldaron la manera en que la influencer respondió al mensaje, señalando que supo manejar una crítica con inteligencia y naturalidad.

Varios seguidores aplaudieron su espontaneidad y destacaron que esa es precisamente una de las características que la han llevado a consolidarse en el mundo digital.

La pista que lanzó Karina García sobre lo que viene en su vida | Foto de Buen día, Colombia.

Para Karina, el episodio terminó siendo una oportunidad de reafirmar su estilo directo y de mostrar que, incluso frente a mensajes negativos, mantiene su carácter firme y su conexión con sus seguidores.

Con este episodio, Karina García suma otro momento viral a su trayectoria, recordando que en el mundo digital la interacción con los fans puede transformarse en noticia y marcar la conversación más allá de un simple comentario.