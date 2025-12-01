Salió a la luz video del fuerte enfrentamiento entre hinchas colombianos y mexicanos: así fue

La Selección Colombia y la Selección de México se enfrentaron en la noche del 11 de octubre en un amistoso internacional de preparación a la Copa Mundial de 2026.

¿Qué paso entre los hinchas mexicanos y colombianos en Estados Unidos?

Para los jugadores e hinchas colombianos este amistoso fue motivo de celebración tras la abultada victoria 4-0.

Sin embargo, esta celebración se vio opacada por un fuerte enfrentamiento en las tribunas del estadio AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos.

Mientras los jugadores colombianos se encontraban celebrando, en las tribunas algunos fanáticos empezaron a discutir y se empezó a subir la tensión hasta el punto de llegar al contacto físico.

¿Cómo fue le enfrentamiento entre hinchas colombianos y mexicanos?

A través de redes sociales se empezaron a difundir imágenes y videos del fuerte altercado entre los hinchas colombianos y mexicanos en el estadio de Texas.

Hasta el momento se desconocen los motivos que llevaron a enfrentarse a estos aficionados, al parecer, el incidente habría empezado por parte de unos hinchas mexicanos que empezaron a ofender a unos hinchas colombianos.

¿Qué partidos siguen para Colombia vs. México?

La Selección Colombia tiene varios partidos agendados de camino al Mundial de 2026, el más cercano es el próximo martes 14 de octubre contra la Selección de Canadá, otro de los anfitriones del máximo torneo de selecciones nacionales. Este encuentro se llevará a cabo en New Jersey.

En noviembre habrá una nueva fecha FIFA en donde la Tricolor se enfrentará contra la Selección de Nueva Zelanda y otro rival africano, el cual está por definirse.