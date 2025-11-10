Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Zion fue dado de alta, este es el reciente comunicado sobre su salud

El artista urbano agradeció el apoyo recibido y compartió cómo atraviesa esta etapa rodeado de cariño y fortaleza.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Zion comunica que se encuentra fuera de peligro.
Zion confirma que se encuentra recuperándose en su casa tras accidente. ( Foto de JC Olivera/AFP)

A través de un comunicado oficial, Baby Records Inc y Nu form Management informaron que el artista urbano Zion ya se encuentra en su hogar, recuperándose poco a poco tras el proceso médico que atravesó recientemente.

Zion se encuentra estable tras accidente.
Zion comunica de manera oficial que está estable y fuera de peligro tras su accidente. (Foto de Ethan Miller)

Artículos relacionados

La noticia ha traído alivio y alegría a sus seguidores, quienes han estado pendientes de su estado de salud desde que se conoció que había sido hospitalizado.

¿Qué mensaje envió Zion a sus seguidores tras regresar a casa?

En el comunicado, Zion, quiso enviar un mensaje de agradecimiento a todos sus familiares, amigos y fanáticos que han estado orando por él y enviado mensajes de apoyo durante estos difíciles días.

En el comunicado, también se destacó el agradecimiento especial al equipo médico, quienes estuvieron a cargo de su atención.

Zion también menciona su gratitud con el jefe de seguridad, el Sr. Carrasquillo, y a todo el personal por su dedicación, profesionalismo y cuidado durante todo el proceso.

Aunque su recuperación continúa, el hecho de que Zion ya esté en casa representa un avance significativo.

Artículos relacionados

Su entorno más cercano también ha asegurado que el artista se encuentra estable, rodeado de sus seres queridos y enfocado en seguir las indicaciones médicas para lograr una recuperación completa.

Desde Baby Records Inc y Nu Form Management se agradeció profundamente el resto de los medios de comunicación y del público en general, así como las múltiples muestras de cariño que han llegado de distintas partes del mundo.

¿Qué decisión tomó Zion respecto a sus actividades profesionales?

Por ahora, Zion se mantendrá alejado de los escenarios y de sus compromisos profesionales, priorizando su salud y bienestar.

Artículos relacionados

Sin embargo, sus representantes aseguraron que el cantante está con buen ánimo y con deseos de volver pronto a compartir con su comunidad.

Este momento ha servido para reafirmar el vínculo entres Zion y su comunidad, que ha estado presente con mensajes de aliento, respeto y afecto genuino, mientras continúa su recuperación.

Zion se encuentra fuera de peligro tras procedimiento médico.
Zion sorprende gratamente a sus seguidores confirmando que se encuentra en su casa luego de estas hospitalizado. (Foto de Aaron Davidson/AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Nicki Nicole sorprende a sus seguidores cantando vallenato. Talento internacional

Cantante argentina sorprendió con su interpretación del Binomio de Oro, "lo hizo espectacular"

Nicki Nicole sorprendió con su versión sinfónica de “olvídala” del Binomio de Oro durante su show en Rosario.

Sech estará en el Megaland. Talento internacional

Sech es el primer artista confirmado para el Megaland Music Fest 2025 en El Campín de Bogotá

El cantante panameño Sech encabeza el cartel del Megaland 2025, que celebra 20 años de historia musical en Bogotá.

Yuri Buenaventura Talento nacional

Yuri Buenaventura conquistará Bogotá con dos noches de pura salsa

El maestro Yuri Buenaventura regresa a Bogotá con dos fechas imperdibles que celebran la salsa, la vida y su legado musical.

Lo más superlike

Hermana de B-King reveló video Talento nacional

Hermana de B-King sacó a la luz video que grabó junto al cantante antes de su fallecimiento

Stefanía Agudelo reveló un emotivo video que grabó junto a su hermano B-King antes de su fallecimiento: "Me alegra la existencia".

Mamá de Martín Elías reveló premonición que tuvo Martín Elías

Mamá de Martín Elías reveló la premonición que tuvo antes de su muerte ¡Le hizo advertencia!

Viral

¡Luto en el arte! Murió el reconocido fotógrafo mexicano Pepe Soho

Enfermedad de Flavia Laos Influencers

Qué es la soriasis guttata, la enfermedad incurable que padece la influencer Flavia Laos

Valentina Taguado, Raúl Ocampo Valentina Taguado

Taguado conmueve con Raúl Ocampo al pasar al Top 10 de MasterChef: "Nuestros ángeles estuvieron"