Zion fue dado de alta, este es el reciente comunicado sobre su salud

A través de un comunicado oficial, Baby Records Inc y Nu form Management informaron que el artista urbano Zion ya se encuentra en su hogar, recuperándose poco a poco tras el proceso médico que atravesó recientemente.

Zion comunica de manera oficial que está estable y fuera de peligro tras su accidente. (Foto de Ethan Miller)

La noticia ha traído alivio y alegría a sus seguidores, quienes han estado pendientes de su estado de salud desde que se conoció que había sido hospitalizado.

¿Qué mensaje envió Zion a sus seguidores tras regresar a casa?

En el comunicado, Zion, quiso enviar un mensaje de agradecimiento a todos sus familiares, amigos y fanáticos que han estado orando por él y enviado mensajes de apoyo durante estos difíciles días.

En el comunicado, también se destacó el agradecimiento especial al equipo médico, quienes estuvieron a cargo de su atención.

Zion también menciona su gratitud con el jefe de seguridad, el Sr. Carrasquillo, y a todo el personal por su dedicación, profesionalismo y cuidado durante todo el proceso.

Aunque su recuperación continúa, el hecho de que Zion ya esté en casa representa un avance significativo.

Su entorno más cercano también ha asegurado que el artista se encuentra estable, rodeado de sus seres queridos y enfocado en seguir las indicaciones médicas para lograr una recuperación completa.

Desde Baby Records Inc y Nu Form Management se agradeció profundamente el resto de los medios de comunicación y del público en general, así como las múltiples muestras de cariño que han llegado de distintas partes del mundo.

¿Qué decisión tomó Zion respecto a sus actividades profesionales?

Por ahora, Zion se mantendrá alejado de los escenarios y de sus compromisos profesionales, priorizando su salud y bienestar.

Sin embargo, sus representantes aseguraron que el cantante está con buen ánimo y con deseos de volver pronto a compartir con su comunidad.

Este momento ha servido para reafirmar el vínculo entres Zion y su comunidad, que ha estado presente con mensajes de aliento, respeto y afecto genuino, mientras continúa su recuperación.