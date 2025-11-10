Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Esposo de reconocida influencer falleció de cáncer, dejó a una niña de 1 año

Fabricio Gamboa, recordado por la propuesta de matrimonio en un hospital en 2020, fue despedido tras años de luchar contra la enfermedad.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Esposo de reconocida influencer falleció de cáncer
Tracy Calvo y Fabricio Gamboa iniciaron su historia en 2018. Imagen de Freepik

Tracy Calvo y Fabricio Gamboa iniciaron su historia en 2018, primero como amigos y, con el tiempo, como pareja en Costa Rica.

Dos años después formalizaron su relación, pero sus planes de boda se vieron interrumpidos cuando Fabricio recibió un diagnóstico de cáncer en los pulmones.

En medio de la incertidumbre, Tracy decidió adelantar un gesto que se volvería viral: con ayuda del personal médico, sorprendió a Fabricio con una propuesta de matrimonio en el Hospital Calderón Guardia, en junio de 2020.

Ese episodio, compartido en redes, mostró la fortaleza de la pareja en medio de la adversidad y los convirtió en ejemplo de resiliencia para muchos usuarios. Desde entonces, ambos enfrentaron juntos el tratamiento, sin dejar de compartir momentos significativos de su vida personal.

Artículos relacionados

¿Qué sucedió tras la lucha contra el cáncer de Fabricio Gamboa?

Después de varios años de enfrentamientos con la enfermedad, Fabricio Gamboa falleció el 10 de octubre de 2025 en Costa Rica.

Su esposa confirmó la noticia en redes sociales con un mensaje de despedida en el que agradeció las oraciones y anunció que se tomará un tiempo lejos de la exposición pública.

“Voy a darme un tiempo para mí y para mi bebé”, escribió Tracy, haciendo referencia a la hija de un año que ambos tuvieron. En sus palabras, destacó que atraviesa un momento de paz, aunque reconoció que lo más difícil apenas comienza.

La despedida se realizará el 12 de octubre en el Cementerio de Obreros en Cartago, donde familiares y amigos se reunieran para darle el último adiós.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Tracy Calvo tras la partida de su esposo Fabricio Gamboa?

En su mensaje público, Tracy compartió también un detalle personal: la canción que escuchaba Fabricio en sus últimos días, “Tu fuerza me levanta”.

La creadora de contenido, que ha mantenido a sus seguidores al tanto de su vida personal durante años, pidió respeto y comprensión en este momento de duelo. Aseguró que quiere enfocarse en lo realmente importante: su maternidad y el bienestar de su pequeña hija.

Con este mensaje, la influencer no solo se despidió de su compañero de vida, sino que también dejó claro que su historia estará siempre marcada por el amor, la resiliencia y la fe que compartieron.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

La Selección Colombia goleó a México Selección Colombia

Los mejores memes y reacciones que dejó la goleada de la Selección Colombia a México

La victoria de la Selección Colombia contra la Selección de México 4 por 0 dejó múltiples reacciones en redes: "Viva Colombia, viva Falcao".

Mamá de Martín Elías reveló premonición que tuvo Martín Elías

Mamá de Martín Elías reveló la premonición que tuvo antes de su muerte ¡Le hizo advertencia!

Patricia Acosta, mamá de Martín Elías, sacó a la luz la última conversación que tuvo con su hijo antes del trágico accidente que le costó la vida.

Celulares Tecnología

¿Cada cuánto es lo más recomendable para cambiar de teléfono celular? Esto reveló la IA

La IA no solo compartió el tiempo más propicio para cambiar de celular, también añadió factores a tener en cuenta para hacerlo.

Lo más superlike

Karina García confiesa que ya no es tan ingenua. Karina García

Karina García confesó si volvería a enamorarse en un reality, su respuesta sorprendió a todos

Karina García atraviesa una etapa de transformación personal, marcada por decisiones firmes y nuevos comienzos.

Zion comunica que se encuentra fuera de peligro. Talento internacional

Zion fue dado de alta, este es el reciente comunicado sobre su salud

Viral

¡Luto en el arte! Murió el reconocido fotógrafo mexicano Pepe Soho

Enfermedad de Flavia Laos Influencers

Qué es la soriasis guttata, la enfermedad incurable que padece la influencer Flavia Laos

Valentina Taguado, Raúl Ocampo Valentina Taguado

Taguado conmueve con Raúl Ocampo al pasar al Top 10 de MasterChef: "Nuestros ángeles estuvieron"