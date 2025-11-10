Esposo de reconocida influencer falleció de cáncer, dejó a una niña de 1 año

Tracy Calvo y Fabricio Gamboa iniciaron su historia en 2018, primero como amigos y, con el tiempo, como pareja en Costa Rica .

Dos años después formalizaron su relación, pero sus planes de boda se vieron interrumpidos cuando Fabricio recibió un diagnóstico de cáncer en los pulmones.

En medio de la incertidumbre, Tracy decidió adelantar un gesto que se volvería viral: con ayuda del personal médico, sorprendió a Fabricio con una propuesta de matrimonio en el Hospital Calderón Guardia, en junio de 2020.

Ese episodio, compartido en redes, mostró la fortaleza de la pareja en medio de la adversidad y los convirtió en ejemplo de resiliencia para muchos usuarios. Desde entonces, ambos enfrentaron juntos el tratamiento, sin dejar de compartir momentos significativos de su vida personal.

Artículos relacionados Talento nacional Excandidata a Miss Universe Colombia se casó con reconocido humorista

¿Qué sucedió tras la lucha contra el cáncer de Fabricio Gamboa?

Después de varios años de enfrentamientos con la enfermedad, Fabricio Gamboa falleció el 10 de octubre de 2025 en Costa Rica.

Su esposa confirmó la noticia en redes sociales con un mensaje de despedida en el que agradeció las oraciones y anunció que se tomará un tiempo lejos de la exposición pública.

“Voy a darme un tiempo para mí y para mi bebé”, escribió Tracy, haciendo referencia a la hija de un año que ambos tuvieron. En sus palabras, destacó que atraviesa un momento de paz, aunque reconoció que lo más difícil apenas comienza.

La despedida se realizará el 12 de octubre en el Cementerio de Obreros en Cartago, donde familiares y amigos se reunieran para darle el último adiós.

Artículos relacionados Karina García Karina García habría respondido a comentario de Melissa Gate sobre Valentino, “con los niños no”

¿Qué dijo Tracy Calvo tras la partida de su esposo Fabricio Gamboa?

En su mensaje público, Tracy compartió también un detalle personal: la canción que escuchaba Fabricio en sus últimos días, “Tu fuerza me levanta”.

La creadora de contenido, que ha mantenido a sus seguidores al tanto de su vida personal durante años, pidió respeto y comprensión en este momento de duelo. Aseguró que quiere enfocarse en lo realmente importante: su maternidad y el bienestar de su pequeña hija.

Con este mensaje, la influencer no solo se despidió de su compañero de vida, sino que también dejó claro que su historia estará siempre marcada por el amor, la resiliencia y la fe que compartieron.