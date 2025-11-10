Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Excandidata a Miss Universe Colombia se casó con reconocido humorista

La ceremonia religiosa reunió a familiares y amigos de la pareja en una casa campestre de Chía.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
La ceremonia religiosa reunió a familiares y amigos de la pareja, Imagen de Freepik

En Chía, al norte de Bogotá, se celebró una boda que unió la elegancia de los certámenes de belleza con la alegría del humor.

Boyacomán, reconocido comediante colombiano, y Marcela Marenco, modelo y excandidata a Miss Universe Colombia, sellaron su historia de amor con una ceremonia religiosa que contó con la presencia de familiares, amigos y seguidores cercanos.

La celebración tuvo lugar en una casa campestre, donde la pareja reafirmó su compromiso luego de haberse casado por lo civil en noviembre de 2023.

El detalle más enternecedor de la jornada fue la participación de Guadalupe, la hija de ambos, quien llevó las argollas y acompañó a sus padres en el altar como pajecita principal. Su presencia se convirtió en símbolo de la unión y el camino que la pareja ha recorrido juntos desde que nació la pequeña.

¿Quién es Marcela Marenco, la excandidata a Miss Universe Colombia?

Marcela Marenco, de 28 años, representó a Cundinamarca en Miss Universe Colombia 2023. Durante su participación en el certamen, se describió como una mujer fuerte y perseverante, con múltiples metas personales y profesionales.

Su paso por el concurso le permitió proyectarse como una figura pública carismática, cualidad que ha mantenido en redes sociales, donde reúne a más de 220 mil seguidores.

Su presencia en la vida de Boyacomán ha trascendido lo personal: se ha convertido en un soporte clave en su carrera y en la construcción de proyectos en conjunto, particularmente en plataformas digitales.

¿Qué representa esta unión para Boyacomán y Marcela Marenco?

La boda religiosa simboliza la consolidación de una relación que comenzó en un concierto y que, con los años, ha evolucionado hacia una familia estable.

Para Boyacomán, el matrimonio con Marcela representa no solo un acto de amor, sino también un compromiso de vida compartido, donde la familia ocupa un lugar central.

La ceremonia, realizada el 11 de octubre, también fue un espacio de celebración pública, en contraste con el matrimonio civil que mantuvieron en privado en 2023. En esta ocasión, el comediante y la modelo quisieron compartir la alegría de su unión con un círculo más amplio de invitados.

