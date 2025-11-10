Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García habría respondido a comentario de Melissa Gate sobre Valentino, “con los niños no”

Tras una transmisión en vivo que generó controversia, las publicaciones de Karina García fueron interpretadas como una defensa a sus hijos.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Karina García habría respondido a comentario de Melissa Gate
¿Cómo habría respondido Karina García a las declaraciones de Melissa Gate? Fotos Canal RCN

Melissa Gate, recordada por su paso en La casa de los famosos Colombia, protagonizó recientemente una controversia en redes sociales.

Durante una transmisión en vivo con sus seguidores, la creadora de contenido realizó una dinámica en la que bromeaba sobre un supuesto embarazo y pidió recomendaciones de nombres para su “bebé”.

En tono irónico, mencionó opciones como Maximiliano y Valentino, afirmando que eran nombres que mujeres de “dudosa reputación” acostumbran a poner a sus hijos.

La frase generó críticas inmediatas y muchos de sus seguidores no tardaron en asociar el comentario con Karina García, excompañera del reality, madre de dos niños: Isabella y Valentino.

El vínculo previo entre ambas hizo que la situación tomara mayor relevancia, ya que las palabras de Gate fueron interpretadas como una indirecta hacia Karina.

¿Cómo habría respondido Karina García a las declaraciones de Melissa Gate?

Aunque Karina García no nombró a Melissa Gate en sus publicaciones, varios usuarios interpretaron su actividad reciente en Instagram como una reacción a lo ocurrido.

En una de sus historias compartió una fotografía de sus hijos, Isabella y Valentino, acompañada por un mensaje emotivo en el que reconoció que criar sola no ha sido fácil, pero que siempre ha procurado darles amor y valores sólidos.

La creadora de contenido paisa expresó que su mayor deseo es que sus hijos crezcan como personas nobles, llenas de luz y guiadas por la fe.

Más tarde, García publicó una imagen junto a su hijo menor, Valentino, con una frase breve pero contundente: “Con los niños no”. Estas palabras se entendieron como un límite claro frente a las alusiones surgidas a raíz de los comentarios de Gate.

¿Qué impacto tuvieron las publicaciones de Karina García?

La reacción de Karina García fue ampliamente comentada en redes sociales. Sus seguidores la respaldaron, resaltando el amor que demuestra hacia sus hijos y la importancia de mantener a los menores al margen de cualquier polémica.

Hasta el momento, Melissa Gate no se ha pronunciado sobre las reacciones derivadas de su transmisión en vivo.

