Martín Elías Jr. sufrió accidente a bordo de un cuatrimoto: esto se sabe de su estado de salud
El cantante Martín Elías Jr. vivió momentos de angustia mientras montaba cuatrimoto en el departamento del Casanare: "Pensamos lo peor".
El nombre del joven cantante Martín Elías Jr. se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de confirmarse que sufrió accidente a bordo de una cuatrimoto.
¿Qué le pasó a Martín Elías Jr. mientras montaba cuatrimoto?
El cantante de vallenato se había mostrado a través de sus historias de Instagram montando cuatrimoto junto a varios amigos y parte de su equipo de trabajo.
Sin embargo, según se pudo conocer recientemente esta rodada en cuatrimoto no terminó de la mejor manera para el joven artista, quien al parecer sufrió una fuerte caída.
Según se pudo conocer el cantante vivió momentos de angustia luego de perder el control de la cuatrimoto en la que se movilizaba en una zona rural del departamento de Casanare.
¿Cómo se encuentra de salud Martín Elías Jr. tras sufrir caída en cuatrimoto?
Según han reportado testigos del accidente del joven cantante de vallenato, Martín se encontraba manejando por una parte destapada cuando perdió el control del vehículo en una curva.
Al parecer, la cuatrimoto dio varios giros antes de volcarse por completo, provocando que el cantante sufriera una fuerte caída e impacto, provocando gran preocupación entre las personas que lo acompañaban.
“La moto dio casi tres vueltas, pensamos lo peor”, expresó testigo.
En redes sociales se ha viralizado un video en el que se ve a Martín Elías tras su fuerte caída completamente cubierto de tierra tratando de mover la cuatrimoto que estaba volcada.
Al parecer, la caída le provocó algunas marcas y raspones al joven artista, quien recibió atención médica posteriormente para descartar cualquier lesión de gravedad.
Cabe resaltar que, hasta el momento Martín Elías Jr. no se ha pronunciado al respecto para revelar detalles de cómo se encuentra tras su accidente en la cuatrimoto.