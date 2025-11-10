Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Martín Elías Jr. sufrió accidente a bordo de un cuatrimoto: esto se sabe de su estado de salud

El cantante Martín Elías Jr. vivió momentos de angustia mientras montaba cuatrimoto en el departamento del Casanare: "Pensamos lo peor".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Martín Elías Jr. se cayó de cuatrimoto
Martín Elías Jr. sufrió fuerte caída a bordo de una cuatrimoto. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El nombre del joven cantante Martín Elías Jr. se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de confirmarse que sufrió accidente a bordo de una cuatrimoto.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a Martín Elías Jr. mientras montaba cuatrimoto?

El cantante de vallenato se había mostrado a través de sus historias de Instagram montando cuatrimoto junto a varios amigos y parte de su equipo de trabajo.

Sin embargo, según se pudo conocer recientemente esta rodada en cuatrimoto no terminó de la mejor manera para el joven artista, quien al parecer sufrió una fuerte caída.

Según se pudo conocer el cantante vivió momentos de angustia luego de perder el control de la cuatrimoto en la que se movilizaba en una zona rural del departamento de Casanare.

Artículos relacionados

¿Cómo se encuentra de salud Martín Elías Jr. tras sufrir caída en cuatrimoto?

Según han reportado testigos del accidente del joven cantante de vallenato, Martín se encontraba manejando por una parte destapada cuando perdió el control del vehículo en una curva.

Al parecer, la cuatrimoto dio varios giros antes de volcarse por completo, provocando que el cantante sufriera una fuerte caída e impacto, provocando gran preocupación entre las personas que lo acompañaban.

“La moto dio casi tres vueltas, pensamos lo peor”, expresó testigo.

En redes sociales se ha viralizado un video en el que se ve a Martín Elías tras su fuerte caída completamente cubierto de tierra tratando de mover la cuatrimoto que estaba volcada.

Al parecer, la caída le provocó algunas marcas y raspones al joven artista, quien recibió atención médica posteriormente para descartar cualquier lesión de gravedad.

Cabe resaltar que, hasta el momento Martín Elías Jr. no se ha pronunciado al respecto para revelar detalles de cómo se encuentra tras su accidente en la cuatrimoto.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García habría respondido a comentario de Melissa Gate Karina García

Karina García habría respondido a comentario de Melissa Gate sobre Valentino, “con los niños no”

Tras una transmisión en vivo que generó controversia, las publicaciones de Karina García fueron interpretadas como una defensa a sus hijos.

Hermana de B-King reveló video Talento nacional

Hermana de B-King sacó a la luz video que grabó junto al cantante antes de su fallecimiento

Stefanía Agudelo reveló un emotivo video que grabó junto a su hermano B-King antes de su fallecimiento: "Me alegra la existencia".

Ana Karina Soto habló de salud de su papá Ana Karina Soto

Ana Karina Soto rompió el silencio sobre el estado de salud de su papá: esto dijo

La presentadora de Buen día, Colombia, Ana Karina García, se pronunció sobre el estado de salud de su papá tras sufrir percance médico.

Lo más superlike

Zion comunica que se encuentra fuera de peligro. Talento internacional

Zion fue dado de alta, este es el reciente comunicado sobre su salud

El artista urbano agradeció el apoyo recibido y compartió cómo atraviesa esta etapa rodeado de cariño y fortaleza.

Mamá de Martín Elías reveló premonición que tuvo Martín Elías

Mamá de Martín Elías reveló la premonición que tuvo antes de su muerte ¡Le hizo advertencia!

Viral

¡Luto en el arte! Murió el reconocido fotógrafo mexicano Pepe Soho

Enfermedad de Flavia Laos Influencers

Qué es la soriasis guttata, la enfermedad incurable que padece la influencer Flavia Laos

Valentina Taguado, Raúl Ocampo Valentina Taguado

Taguado conmueve con Raúl Ocampo al pasar al Top 10 de MasterChef: "Nuestros ángeles estuvieron"