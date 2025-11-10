Los mejores memes y reacciones que dejó la goleada de la Selección Colombia a México

La Selección Colombia inició con toda su camino preparatorio para la Copa Mundial de 2026 en un amistoso internacional contra la Selección de México al derrotarla por 4 goles a 0.

Artículos relacionados Martín Elías Martín Elías Jr. rompió el silencio sobre la polémica entre Dayana Jaimes y su tía Lily Díaz

¿Qué reacciones dejó la goleada de Colombia vs. México?

La Selección Colombia completó un excelente partido contra la Selección de México en un amistoso en el AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos.

Tras sellar su clasificación al Mundial en la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, la Tricolor tuvo un gran encuentro contra la selección mexicana que será uno de los anfitriones de la próxima Copa Mundial.

En el primer tiempo el defensa Jhon Lucumí abrió el marcador tras un centro de James Rodríguez, logrando así su primer tanto con la Tricolor en su partido número 31.

El segundo gol llegó a los pies de Luis Díaz tras un pase sensacional de James Rodríguez al minuto 56, alcanzando así al histórico delantero Faustino Asprilla como el cuarto máximo goleador del equipo nacional.

El tercero llegó por parte de Jefferson Lerma con un golazo tras un centro de James Rodríguez, el mediocampista la definió de volea dejando al arquero mexicano sin opciones.

El encargado de poner la cereza del pastel a la goleada de la Selección Colombia fue el extremo Johan Carbonero, quien tras un fino pase de Juan Fernando Quintero cerro una goleada que le da confianza a todo el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en la televisión colombiana! Murió el reconocido actor Carlos Barbosa a sus 81 años

Los mejores memes y reacciones de la victoria de Colombia ante México

Como era de esperarse la goleada de la Selección Colombia contra la Selección de México no pasó por desapercibida en redes sociales en donde los internautas dejaron volar su creatividad.

Algunos hicieron montajes con personajes del Chavo del 8 encima de la cara de los jugadores asegurando que esa supuesta nómina si daba miedo.

Muchos aseguraron que la Selección Colombia tiene todo para hacer un gran papel en la Copa Mundial de 2026 y también que hay demasiados jugadores talentosos.

Unos de los más elogiados fueron James Rodríguez, Luis Díaz y Lerma, no obstante, en términos generales todos los jugadores fueron aplaudidos por los internautas.

Como siempre en redes, muchos dejaron volar su imaginación para hacer divertidos memes de lo que fue el primer partido de Colombia de camino al Mundial.

Artículos relacionados Martín Elías Martín Elías Jr. sufrió accidente a bordo de un cuatrimoto: esto se sabe de su estado de salud

¿Qué partidos vienen para la Selección Colombia de cara al Mundial 2026?

La Selección Colombia tiene varios partidos agendados de camino al Mundial de 2026, el más cercano es el próximo martes 14 de octubre contra la Selección de Canadá, otro de los anfitriones del máximo torneo de selecciones nacionales. Este encuentro se llevará a cabo en New Jersey.

En noviembre habrá una nueva fecha FIFA en donde la Tricolor se enfrentará contra la Selección de Nueva Zelanda y otro rival africano, el cual está por definirse.

Estos amistosos más allá de ayudar a Néstor Lorenzo a probar jugadores y definir el listado de convocados al Mundial, también le pueden ayudar la Tricolor a posicionarse de mejor manera en el ranking mundial en donde actualmente está en el puesto 14.

Al ganar todos los encuentros amistosos programados podría subir de posición y poder soñar con ser cabeza de serie en los bombos del sorteo a la Copa Mundial de 2026 que se llevará a cabo el 5 de diciembre en Washington D.C.