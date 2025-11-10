Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mamá de Martín Elías reveló la premonición que tuvo antes de su muerte ¡Le hizo advertencia!

Patricia Acosta, mamá de Martín Elías, sacó a la luz la última conversación que tuvo con su hijo antes del trágico accidente que le costó la vida.

Mamá de Martín Elías reveló premonición que tuvo
Martín Elías confesó la premonición que tuvo. (AFP: STR)

El nombre del fallecido cantante Martín Elías ha estado en las tendencias en los últimos días por toda la polémica entre su exesposa Dayana Jaimes con su hermana Lily Díaz a raíz de una presunta infidelidad.

¿Cuál fue la premonición que tuvo Patricia Acosta, mamá de Martín Elías antes de su fallecimiento?

En medio de este boom mediático, la mamá del fallecido cantante, Patricia Isabel Acosta Solano, dio unas reveladoras declaraciones sobre lo que sintió antes del fallecimiento de su hijo.

Han pasado más de ocho años desde que sufrió el trágico accidente del cantante de vallenato que acabó con su vida a sus 26 años.

Patricia reveló recientemente que días antes de la presentación de Martín Elías en Coveñas, ella habló con él y con su hermano mayor, Rafael Santos para pedirles que no cantaran en Semana Santa por respeto sus creencias religiosas.

Acosta asegura que les advirtió que su padre, Diomedes Díaz, a lo largo de su carrera nunca cantó en Semana Santa, por lo que les pedía que siguieran su ejemplo.

Yo le dije a Rafael Santos que dejara a esos hijos de la calle quietos. A Martín Elías le dije que era manso y menso a la vez, y se lo dije cuando tenía a Martín Elías JR. de nueve añitos.

Mamá de Martín Elías reveló detalles inéditos previos al fallecimiento del cantante. (Fotos AFP: STR y Freepik)

¿Cuál fue la reacción de Martín Elías tras la premonición de su mamá?

Patricia cuenta que tras hacerle la advertencia a sus hijos de no presentarse durante Semana Santa, Martín le expresó de manera irónica que ya lo había 'salado' con ese comentario.

Le dije que su papá (Diomedes), nunca había ido a tocar en Semana Santa y él me dijo que lo iba a ‘salar’. Le dije que si iba, no iba a regresar más, y así fue”.

Precisamente, ella le volvió a advertir que si asistía a esa presentación del Viernes Santo en Coveñas no creía que él regresara y así fue.

Patricia asegura que aunque tenía un mal presentimiento e intentó advertir a sus dos hijos de lo que pensaba, solo su hijo mayor quiso obedecerla.

“A mí me duelen mucho mis hijos y por eso le enseñé a Rafael Santos que debía obedecer y por eso no le ha pasado nada”

¿Cuál fue el último video de Martín Elías antes de su accidente?

Estas declaraciones de la mamá de Martín Elías han empezado a viralizarse y han generado conmoción entre los fanáticos del artista fallecido.

Precisamente, estas salen a la luz días después que en redes sociales se volvieran tendencia unos videos de Martín Elías antes de subirse a su camioneta el día de su fallecimiento.

Aunque han pasado varios años desde que el cantante falleció sus seguidores aún lamentan su partida y aseguran que tenía mucho talento para convertirse en el mejor del género.

