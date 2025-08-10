Evelio Escorcia rompió el silencio tras polémica entre su exesposa, Lily Díaz y Dayana Jaimes

Los nombres de Lily Díaz y Dayana Jaimes se han apoderado de las tendencias en las últimas horas tras todo un rifirrafe entre elllas por la filtración de unos audios enviado por la viuda de Martín Elías a su excuñada.

¿Qué dijo Evelio Escorcia sobre la polémica de su exesposa Lily Díaz y Dayana Jaimes?

Lily Díaz rompió su silencio y habló por primera vez sobre el tema de la supuesta infidelidad de su exesposo Evelio Escorcia y su excuñada, Dayana Jaimes.

En su pronunciamiento, Lily Díaz sacó a la luz unos audios que recientemente le envió Dayana Jaimes en donde la trataba de mala manera y la cuestionaba por señalarla a ella de haber acabado con su matrimonio con Evelio, padre de sus tres hijos.

En los audios Dayana Jaimes arremetió contra Lily y aseguró que su exesposo la engañó con otra mujer, con quien presuntamente habría tenido hasta un hijo.

Tras estas fuertes declaraciones de Dayana Jaimes, el exesposo de Lily Díaz no se quedó callado y se pronunció en las últimas horas.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Dayana Jaimes en contra de Evelio Escorcia y Lily Díaz?

Dayana Jaimes en los audios que Lily Díaz filtró asegura que ella había intentado 'amarrarlo' con sus hijos y él la había dejado por una moza.

En cambio, tú eres la que dejaron. Te dejaron por una moza que hoy tiene el papel de señora.

Además, hizo fuertes señalamientos en contra de Evelio Escorcia al asegurar que en la actualidad estaba metido con varias mujeres y que mejor ella debería preocuparse por qué le iba a dejar.

Más bien ahorra, porque con todas las mujeres que va a preñar no te va a quedar nada

Ante estos y otros fuertes señalamientos, Evelio se pronunció en las últimas horas y se mostró a favor de su exesposa, Liliana Díaz y de sus hijos.

Aceptaré todo en la vida menos que se metan con la mamá de mis hijos y mis hijos.

¿Evelio Escorcia y Dayana Jaimes tuvieron una relación amorosa?

Tras la respuesta de Evelio Escorcia a favor de su expareja, salió a la luz un mensaje de Dayana Jaimes en el que al parecer habría lanzado una pulla en contra de él.

2 años con el enemigo al lado y no me había dado cuenta. Definitivamente jamás se termina de conocer a las personas.

Para muchos el mensaje de Dayana es una clara indirecta a Evelio y este mensaje también confirmaría que sostuvieron una relación tiempo atrás.