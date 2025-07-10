Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Muere Rafaela Del Bianchi, expareja de famosa futbolista del Manchester City; esto se sabe

La muerte de Rafaela Del Bianchi a los 27 años sacude al mundo deportivo tras dejar huérfana a su pequeña hija.

Paola Canastero Prieto
¿Qué pasó con Rafaela Del Bianchi? Influencer brasileña pierde la vida en trágico accidente (Foto: AFP)

El mundo digital se encuentra de luto por la muerte repentina muerte de Rafaela Del Bianchi, influencer brasileña y ex pareja de la futbolista Kerolin Nicoli delantera del Manchester City.

La joven, de 27 años, perdió la vida en un accidente automovilístico ocurrido en São Paulo, Brasil, en la autopista Lix da Cunha.

Según los primeros informes, Rafaela Del Bianchi se encontraba en el asiento del copiloto acompañada de una amiga.

Medios internacionales revelaron que la influencer brasileña no llevaba el cinturón de seguridad, lo que provocó que fuera expulsada del vehículo durante el choque y muriera al instante tras el impacto.

Su amiga, la conductora, que sí llevaba el cinturón de seguridad, sobrevivió con heridas leves y fue atendida de inmediato por los servicios médicos de la ciudad.

La noche del accidente había sido una velada de diversión; ambas regresaban de una discoteca cuando ocurrió el trágico incidente.

Rafaela Del Bianchi deja una hija, Julia, de 11 años, quien ahora enfrenta la pérdida de su madre.

¿Cómo reaccionó Kerolin Nicoli ante la tragedia la muerte Rafaela Del Bianchi?

El impacto de la noticia se extendió rápidamente por redes sociales, donde seguidores y colegas expresaron sus condolencias.

Entre los mensajes más emotivos se encuentran el de Kerolin Nicoli, su expareja y delantera del Manchester City, quien compartió un video junto a un mensaje lleno de sentimiento:

"Te amo y te amaré por siempre. Gracias por ser una luz cuando la necesitaba… Cuidaré de ti y de nosotras. Te amo hasta la eternidad", escribió la estrella del Manchester City.

La influencer quien era conocida por compartir su estilo de vida y moda en redes sociales donde tenía más de 29 mil seguidores en Instagram; por supuesto tras conocerse la triste noticia la comunidad digital respondió con mensajes de apoyo, dedicaciones y recuerdos de Rafaela Del Bianchi.

Entre los comentarios de sus seguidores se pueden leer algunos que causan tristeza: 'Dios mío, increíble', 'Ahora estás en el cielo y serás igual de brillante', 'No puedo creer lo que pasó'.

