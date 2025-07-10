Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Muere reconocido influencer tras realizarse el popular procedimiento estético "foxy eyes"

El reconocido influencer sufrió graves complicaciones luego de someterse al popular procedimiento estético conocido como “foxy eyes”.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
El influencer había demandado antes de su fallecimiento al médico, quien le realizó este procedimiento. (Foto: Freepik)

El mundo de las redes sociales está de luto tras la muerte de un reconocido influencer y estilista brasileño, quien luchó durante meses luego de someterse al popular procedimiento estético conocido como “foxy eyes”.

Artículos relacionados

¿Quién es el influencer brasileño que murió tras realizarse un "foxy eyes"?

Se trata de Adair Mendes Dutra Junior, de 31 años, conocido en el mundo del maquillaje y las redes sociales como Junior Dutra, quien falleció el pasado 3 de octubre luego de someterse al popular procedimiento estético “foxy eyes”.

Según informaron varios medios y el propio influencer en su momento, el tratamiento se lo realizó en marzo, pero poco después comenzó a sufrir una infección que desencadenó diversas complicaciones de salud, las cuales fueron deteriorando su estado con el paso de los meses.

Muere reconocido influencer tras realizarse un foxy eyes
Junior Dutra se había realizado este procedimiento en marzo. (Foto: Freepik)

Antes de su fallecimiento, Junior manifestó sentirse muy mal debido a dificultades respiratorias y solicitó ser trasladado de urgencia a un hospital, donde lamentablemente perdió la vida horas más tarde.

Artículos relacionados

¿Junior Dutra había tomado acciones legales contra la clínica que hizo su procedimiento?

Sí, el reconocido influencer, que contaba con más de 123 mil seguidores en Instagram, había demandado al cirujano responsable de su procedimiento.

Sin embargo, el abogado del médico aseguró que su cliente no tenía relación con la infección y advirtió que tomará acciones legales contra quienes difundan acusaciones falsas sobre su trabajo.

Artículos relacionados

¿En qué consiste el procedimiento estético de "foxy eyes"?

De acuerdo a los expertos en medicina, el “foxy eyes” es un procedimiento estético que busca levantar la mirada para darle una apariencia más alargada y rasgada, similar a la de los ojos de un zorro, de ahí su nombre.

Este efecto puede lograrse mediante diferentes técnicas, como el uso de hilos tensores o inyecciones de ácido hialurónico, dependiendo del resultado deseado y del tipo de rostro del paciente.

Muere reconocido influencer tras realizarse un foxy eyes
El "foxy eyes" consiste en levantar y afinar la mirada, modificando el contorno y la orientación de los ojos. (Foto: Freepik)

Aunque se ha popularizado entre celebridades e influencers por ofrecer un cambio visible y elegante en la expresión facial, no está exento de riesgos.

Infecciones, inflamaciones, asimetrías y lesiones nerviosas son algunas de las complicaciones reportadas cuando el procedimiento no se realiza adecuadamente o sin los cuidados posteriores necesarios.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Falleció reconocida escritora, dejando un gran legado en el periodismo. Talento internacional

Luto: falleció reconocida escritora que dejó una huella imborrable en la literatura

El mundo del periodismo se viste de luto tras el fallecimiento de reconocida escritora al dejar un gran legado en su carrera.

Muere Rafaela Del Bianchi expareja de Kerolin Nicoli Viral

Muere Rafaela Del Bianchi, expareja de famosa futbolista del Manchester City; esto se sabe

La muerte de Rafaela Del Bianchi a los 27 años sacude al mundo deportivo tras dejar huérfana a su pequeña hija.

Sara Cardona ha logrado gran reconocimiento en Estados Unidos Celebrities

Ella es Sara Cardona, la reportera paisa que brilla y enamora en la televisión estadounidense

Sara Cardona se volvió tendencia en Estados Unidos en los últimos días luego que una foto suya en un cubrimiento de la NFL se viralizara.

Lo más superlike

Karina García reveló cómo se siente antes de pelear contra Karely Ruiz. Karina García

Karina García reveló cómo se siente antes de su pelea con Karely Ruiz: “no quiero”

Karina García dejó ver su reacción al revelar cómo se siente 11 días antes de su pelea en el ring contra la mexicana Karely Ruiz.

Michelle Rouillard se pronunció sobre lo que pasó con los chefs MasterChef Celebrity Colombia

Michelle Rouillard rompió el silencio tras tenso cruce con Jorge Rausch y Nicolás en MasterChef

Florinda Meza reaccionó al saber que es de las menos queridas. Roberto Gómez Bolaños

Florinda Meza reacciona con ironía al enterarse que es de las menos queridas

Yailin 'la más viral' sufrió un accidente en su auto Yailin

Yailin 'la más viral' sufrió aparatoso accidente automovilístico: "casi salgo por la ventana"

Pautips no puede ser mamá Pautips

Pautips habló sobre no poder tener hijos: ¿qué enfermedades le provocaron infertilidad?