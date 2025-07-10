Muere reconocido influencer tras realizarse el popular procedimiento estético "foxy eyes"

El mundo de las redes sociales está de luto tras la muerte de un reconocido influencer y estilista brasileño, quien luchó durante meses luego de someterse al popular procedimiento estético conocido como “foxy eyes”.

Artículos relacionados Marcela Reyes Salieron a la luz inéditas fotos de Marcela Reyes y Regio Clown antes de la muerte de B-King

¿Quién es el influencer brasileño que murió tras realizarse un "foxy eyes"?

Se trata de Adair Mendes Dutra Junior, de 31 años, conocido en el mundo del maquillaje y las redes sociales como Junior Dutra, quien falleció el pasado 3 de octubre luego de someterse al popular procedimiento estético “foxy eyes”.

Según informaron varios medios y el propio influencer en su momento, el tratamiento se lo realizó en marzo, pero poco después comenzó a sufrir una infección que desencadenó diversas complicaciones de salud, las cuales fueron deteriorando su estado con el paso de los meses.

Junior Dutra se había realizado este procedimiento en marzo. (Foto: Freepik)

Antes de su fallecimiento, Junior manifestó sentirse muy mal debido a dificultades respiratorias y solicitó ser trasladado de urgencia a un hospital, donde lamentablemente perdió la vida horas más tarde.

Artículos relacionados Talento internacional Murió el actor Gustavo Cosaín tras diagnóstico de cáncer, esto se sabe

¿Junior Dutra había tomado acciones legales contra la clínica que hizo su procedimiento?

Sí, el reconocido influencer, que contaba con más de 123 mil seguidores en Instagram, había demandado al cirujano responsable de su procedimiento.

Sin embargo, el abogado del médico aseguró que su cliente no tenía relación con la infección y advirtió que tomará acciones legales contra quienes difundan acusaciones falsas sobre su trabajo.

Artículos relacionados Talento internacional Murió reconocida celebridad, amiga de Claudia Bahamón y del actor Nicolás Montero

¿En qué consiste el procedimiento estético de "foxy eyes"?

De acuerdo a los expertos en medicina, el “foxy eyes” es un procedimiento estético que busca levantar la mirada para darle una apariencia más alargada y rasgada, similar a la de los ojos de un zorro, de ahí su nombre.

Este efecto puede lograrse mediante diferentes técnicas, como el uso de hilos tensores o inyecciones de ácido hialurónico, dependiendo del resultado deseado y del tipo de rostro del paciente.

El "foxy eyes" consiste en levantar y afinar la mirada, modificando el contorno y la orientación de los ojos. (Foto: Freepik)

Aunque se ha popularizado entre celebridades e influencers por ofrecer un cambio visible y elegante en la expresión facial, no está exento de riesgos.

Infecciones, inflamaciones, asimetrías y lesiones nerviosas son algunas de las complicaciones reportadas cuando el procedimiento no se realiza adecuadamente o sin los cuidados posteriores necesarios.