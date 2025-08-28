Murió influencer a sus 28 años tras extraño cáncer

La influenciadora Natasha Allen luego de que perdiera la lucha contra un sarcoma sinovial en etapa 4, el cual le fue diagnosticado en el año 2020.

¿Qué se sabe del fallecimiento de la influencer Natasha Allen?

La creadora de contenido falleció el pasado 22 de agosto a causa de un extraño cáncer, pues dicho sarcoma sinoval que ella poseía lo adquieren un porcentaje de personas muy bajo, por lo que no ha sido tan estudiado.

La joven reveló en el año 2020 que había sido diagnosticada con este tipo de cáncer luego de detectar un tumor en una de sus rodillas.

A partir de ese momento, la joven comenzó a documentar su proceso en redes sociales, señalando que estaba en etapa 3.

Pese a que tomó varios tratamientos y se hizo extirpación del tumor, para el 2021 su enfermedad aumento a la etapa 4.

Según confesó en su momento, con dicho diagnóstico solo le quedaba por máximo cinco años de vida.

“Oficialmente, tengo un 15% de posibilidades de vivir cinco años después de que me diagnostiquen la etapa 4. Sin embargo, yo seré diferente. Lo estoy compartiendo con el universo”, señaló.

Luego de dicha revelación, el tumor comenzó a regarse por otras zonas, entre ellas los pulmones, afectando gravemente su salud.

Sus familiares y amigos confirmaron la lamentable noticia de su partida con un comunicado oficial en sus redes sociales, donde destacaron la gran mujer que fue.

"Natasha era una persona hermosa, llena de amor, bondad y alegría. Conmovió innumerables corazones y fue una gran defensora de la concienciación sobre el sarcoma sinovial. Su espíritu seguirá inspirando a todos los que tuvieron el privilegio de conocerla. Las donaciones se destinarán a su servicio y los fondos restantes se destinarán a la investigación del sarcoma sinovial", escribieron.

¿Quién era la influencer Natasha Allen?

La influenciadora contaba con casi 200 mil seguidores en TikTok y casi 40 mil en Instagram, donde mostró todos los detalles de su enfermedad y logró compartir cómo luchaba a diario contra este diagnóstico, dándole ánimos a sus seguidoras en sus momentos difíciles.

Sus fanáticos han lamentado su pérdida y le han dedicado varios mensajes despidiéndola y agradeciéndola por ser una voz para aquellos que padecen extrañas enfermedades, que aún siguen sin mayor exploración.