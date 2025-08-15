Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Fecha oficial del gran estreno de Miss Universe Colombia, el reality

Miss Universe Colombia, el reality llega a la pantalla del Canal RCN y aquí te contamos los detalles.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Gran estreno de Miss Universe Colombia, el reality.
Gran estreno de Miss Universe Colombia, el reality.

'Miss Universe Colombia, el reality' llegará a la pantalla del Canal RCN bajo la presentación de Claudia Bahamón, quien asumirá el reto de conducir el certamen de belleza más importante del país.

¿Cuándo se estrenará Miss Universe Colombia, el reality?

El concurso de belleza llegará el sábado 30 de agosto a la pantalla del Canal RCN, donde también se emitirá el concurso internacional Miss Universe 2025, previsto para noviembre en Tailandia.

Jurado de Miss Universe Colombia, el reality
El jurado de Miss Universe Colombia, el reality. (Fotos del Canal RCN)

El Canal RCN fue el encargado de la convocatoria y será el responsable de la producción, selección de candidatas y transmisión del evento, que reunirá a representantes de todos los departamentos para competir por el título de Miss Universe Colombia y la oportunidad de representar al país en la competencia global.

¿Qué es Miss Universe Colombia, el reality?

Miss Universe Colombia, el reality mostrará de forma detallada la preparación integral de las participantes, así como los retos semanales que marcarán su avance en la competencia.

Las elegidas, que representarán los departamentos del país, deberán enfrentarse a diferentes pruebas de bellezas, actividades físicas, de pasarela, fotografía, conocimiento, entre otras, donde demostrarán sus mayores habilidades y por qué deberían ser la siguiente Miss Universe Colombia.

La producción contará con un grupo de expertos y asesores encargados de guiar y evaluar a las candidatas en diferentes áreas.

  • 1er capítulo: las candidatas competirán por la banda oficial del departamento en un duelo inicial. Solo las elegidas pasarán a la casa estudio a convivir juntas.
  • 2do al 9no capítulo: habrá dinámicas, pruebas, formación y convivencia, donde sumarán puntajes y mostrarán lo mejor de ellas para poder sobresalir.
  • Capítulo final: se transmitirá en vivo y se elegirá a la gran ganadora, combinando votos del jurado y del público.
Claudia Bahamon miss universe colombia

A lo largo del concurso Claudia Bahamón será quien acompañará a las candidatas durante todo su proceso de formación hasta llegar a la noche de gala, donde conoceremos el nombre de la siguiente Miss Universe y que representará a Colombia en Tailandia.

Por lo pronto, no olvides estar pendiente del Canal RCN y nuestras redes sociales para no perderte detalles de este gran certamen de belleza.

