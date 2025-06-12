Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Estos son los riesgos que advierten los expertos sobre el uso excesivo de audífonos inalámbricos

El uso diario de audífonos inalámbricos puede tener efectos en la salud auditiva, según especialistas.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La tecnología se ha convertido en parte inseparable de la vida diaria.

Los audífonos inalámbricos, por ejemplo, acompañan a millones de personas en el transporte, el trabajo o el ejercicio.

Su comodidad es indiscutible, pero también han despertado dudas sobre si su uso prolongado puede afectar la salud.

Desde que estos dispositivos se popularizaron, especialistas han analizado sus posibles riesgos para la salud.

¿Qué dicen los estudios sobre la radiación Bluetooth?

Los audífonos inalámbricos funcionan con Bluetooth, una tecnología que emite ondas de baja potencia.

Según organismos médicos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, estas ondas son no ionizantes, lo que significa que no tienen la capacidad de dañar el ADN ni de provocar cáncer.

La potencia de emisión es mínima, incluso menor que la de un teléfono móvil.

Hasta ahora, no existe evidencia científica que vincule el uso de audífonos inalámbricos con enfermedades graves relacionadas con radiación.

¿Cuál es el verdadero riesgo para la salud auditiva?

El riesgo está en el volumen y el tiempo de uso. Escuchar música o contenido a niveles altos durante varias horas puede causar pérdida auditiva progresiva o fatiga auditiva.

La OMS advierte que más de mil millones de jóvenes están en riesgo de daño auditivo por el uso prolongado de auriculares, sean inalámbricos o con cable.

Los especialistas recomiendan aplicar la regla 60/60: escuchar máximo al 60% del volumen durante no más de 60 minutos seguidos.

Además, optar por audífonos con cancelación de ruido ayuda a mantener volúmenes más bajos sin perder calidad de sonido.

Los audífonos inalámbricos son seguros en términos de radiación, pero requieren un uso consciente para proteger la salud auditiva.

La comodidad que ofrecen no debe hacernos olvidar que escuchar a volúmenes altos y por tiempos prolongados puede dejar huellas irreversibles en la salud auditiva.

La clave está en el equilibrio: disfrutar de la música y la conectividad que brindan, pero siempre con responsabilidad, porque cuidar los oídos es también cuidar la calidad de vida.

