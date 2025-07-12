Maiker Smith es el séptimo participante elegido para La casa de los famosos Colombia

El proceso de selección del nuevo integrante de La casa de los famosos Colombia llegó a su final luego de ocho días de votaciones continuas.

Los seguidores del formato pudieron participar cada cuatro horas, lo que generó una alta actividad. Aunque seis aspirantes buscaban entrar a la tercera temporada, la competencia se concentró principalmente entre Maiker Smith y El Sebastucho, quienes reunieron la mayoría de los votos.

Finalmente, el público decidió y confirmó que el cupo sería para Maiker Smith. La dinámica de votación permitió que los usuarios apoyaran a sus favoritos de manera constante.

Maiker Palacios en La casa de los famosos Colombia 3 | Foto del Canal RCN.

Desde los primeros días, los resultados mostraron una tendencia clara: Maiker Smith y El Sebastucho se posicionaron como los más fuertes, acumulando más del 80 % de los votos entre los dos. Esto convirtió la elección en una competencia cerrada que se mantuvo así hasta el final.

¿Cuál es el séptimo participante confirmado para La casa de los famosos Colombia?

Al cierre de la jornada, se confirmó que el creador de contenido sería quien ingresaría al programa. Su comunidad digital, que ha crecido de manera importante en los últimos años, mostró un alto nivel de participación durante todo el proceso.

Con la confirmación, Smith se convierte oficialmente en el séptimo participante de esta nueva temporada.

Maiker Smith, de 34 años, se ha destacado como creador de contenido y comediante digital. Su trabajo se centra en mostrar situaciones cotidianas de una manera humorística, lo que le ha permitido conectar con personas que se identifican con los temas que aborda.

¿Quién es Maiker Smith, participante elegido para La casa de los famosos Col 3?

Su estilo combina sencillez y un enfoque directo sobre lo que ocurre día a día. Sus videos suelen desarrollarse en lugares comunes, como calles o reuniones, lo que facilita que su audiencia se sienta identificada.

Además, su capacidad para reírse de sí mismo y de los momentos simples ha sido clave en su crecimiento en redes sociales.

Maiker Smith / (Foto del Canal RCN)

El aspirante que más se acercó a disputarle el cupo fue Sebastián Arévalo, conocido como El Sebastucho, un creador de contenido barranquillero de 23 años. Aunque obtuvo un apoyo importante, no logró superar la votación de Smith.

Con su ingreso al programa, Maiker deberá adaptarse a las dinámicas del reality, un espacio que implica convivencia, retos y exposición constante. Su participación generará interés entre quienes ya siguen su trabajo y entre el público que ahora podrá conocerlo en un formato diferente.