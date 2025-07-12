Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Maiker Smith es el séptimo participante elegido para La casa de los famosos Colombia

Maiker Smith se suma a este selecto grupo de participantes luego de dominar una de las votaciones más activas de la temporada.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Maiker Smith es el séptimo participante elegido
Maiker Smith se suma a este selecto grupo de participantes. Foto Canal RCN

El proceso de selección del nuevo integrante de La casa de los famosos Colombia llegó a su final luego de ocho días de votaciones continuas.

Los seguidores del formato pudieron participar cada cuatro horas, lo que generó una alta actividad. Aunque seis aspirantes buscaban entrar a la tercera temporada, la competencia se concentró principalmente entre Maiker Smith y El Sebastucho, quienes reunieron la mayoría de los votos.

Finalmente, el público decidió y confirmó que el cupo sería para Maiker Smith. La dinámica de votación permitió que los usuarios apoyaran a sus favoritos de manera constante.

Maiker Palacios
Maiker Palacios en La casa de los famosos Colombia 3 | Foto del Canal RCN.

Desde los primeros días, los resultados mostraron una tendencia clara: Maiker Smith y El Sebastucho se posicionaron como los más fuertes, acumulando más del 80 % de los votos entre los dos. Esto convirtió la elección en una competencia cerrada que se mantuvo así hasta el final.

¿Cuál es el séptimo participante confirmado para La casa de los famosos Colombia?

Al cierre de la jornada, se confirmó que el creador de contenido sería quien ingresaría al programa. Su comunidad digital, que ha crecido de manera importante en los últimos años, mostró un alto nivel de participación durante todo el proceso.

Con la confirmación, Smith se convierte oficialmente en el séptimo participante de esta nueva temporada.

Maiker Smith, de 34 años, se ha destacado como creador de contenido y comediante digital. Su trabajo se centra en mostrar situaciones cotidianas de una manera humorística, lo que le ha permitido conectar con personas que se identifican con los temas que aborda.

¿Quién es Maiker Smith, participante elegido para La casa de los famosos Col 3?

Su estilo combina sencillez y un enfoque directo sobre lo que ocurre día a día. Sus videos suelen desarrollarse en lugares comunes, como calles o reuniones, lo que facilita que su audiencia se sienta identificada.

Además, su capacidad para reírse de sí mismo y de los momentos simples ha sido clave en su crecimiento en redes sociales.

¿Qué dijeron los familiares de Maiker Smith acerca de La casa de los famosos?
Maiker Smith / (Foto del Canal RCN)

El aspirante que más se acercó a disputarle el cupo fue Sebastián Arévalo, conocido como El Sebastucho, un creador de contenido barranquillero de 23 años. Aunque obtuvo un apoyo importante, no logró superar la votación de Smith.

Con su ingreso al programa, Maiker deberá adaptarse a las dinámicas del reality, un espacio que implica convivencia, retos y exposición constante. Su participación generará interés entre quienes ya siguen su trabajo y entre el público que ahora podrá conocerlo en un formato diferente.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Karol G revela los sentimientos que le genera el estreno mundial de su documental, 'La Premiere'. Karol G

Karol G revela los sentimientos que tiene por estreno de ‘La PremiEre’

Karol G envió un mensaje a sus fans horas antes del estreno de su documental sobre su álbum ‘Tropicoqueta’.

Netflix compra Warner Bros (HBO Max) Netflix

Netflix anuncia la histórica compra de Warner Bros y HBO: ¿qué significa esto?

Netflix confirma la compra de Warner Bros y HBO por US$72.000 millones, un movimiento que cambia el rumbo del entretenimiento global.

El Sebastucho La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia: El Sebastucho formó masiva caravana para conseguir votos | VIDEO

El Sebastucho está haciendo todo lo posible para ganar las votaciones y entrar a La casa de los famosos Colombia 2026.

Lo más superlike

El Sebastucho felicitó a Maiker tras ganar en las votaciones La casa de los famosos

Así reaccionó El Sebastucho tras perder las votaciones de La casa de los famosos Colombia

Tras unas reñidas votaciones, El Sebastucho no dudó en enviarle un contundente mensaje a Maiker Smith.

La actriz colombiana hizo la compra porque le pareció una buena oferta, pero terminó siendo engañada. Talento nacional

Actriz colombiana denunció que fue estada con una compra que hizo en internet, ¿qué pasó?

Rafael Ithier, fundador, pianista y director Talento internacional

Murió Rafael Ithier: esta es la promesa que no alcanzó a cumplir en Bogotá

Talento internacional

Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión por supuestas deudas de su pasado

Los riesgos de usar audífonos inalámbricos según la ciencia. Salud

Estos son los riesgos que advierten los expertos sobre el uso excesivo de audífonos inalámbricos