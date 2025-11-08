Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Turbay despide a Miguel Uribe Turbay con emotivo mensaje: “Te voy a extrañar”

Paola Turbay dedicó un emotivo mensaje a su primo Miguel Uribe Turbay tras su fallecimiento. ¡Imágenes aquí!

La noticia que sacudió a Colombia llegó este lunes 11 de agosto. Miguel Uribe Turbay , senador y aspirante presidencial, falleció tras meses de lucha después de un atentado ocurrido en junio. Su partida ha generado un profundo dolor en el país y en su entorno cercano, especialmente en su familia. Entre los mensajes que han conmovido a miles, destaca el de su prima, la actriz Paola Turbay , quien con palabras llenas de cariño y esperanza se despidió de quien considera un ser irrepetible.

¿Qué expresó Paola Turbay sobre Miguel Uribe?

Con una galería de fotografías que muestran momentos de complicidad y alegría junto a Miguel Uribe por diferentes rincones de Bogotá, Paola Turbay transmitió un mensaje que refleja la tristeza de una pérdida irreparable. “ Siempre mantuve la ilusión de volverte a ver, de abrazarte otra vez y de seguir soñando contigo con un país más justo y amable para todos”, escribió, dejando ver la esperanza que nunca se apagó pese a las circunstancias.

¿Cómo recuerda Paola Turbay a Miguel Uribe Turbay?

En su conmovedora despedida, Paola destacó la nobleza y talento de su primo, destacando su inteligencia y compromiso por un país mejor. “Pasarán muchos años, quizás décadas, para que vuelva a nacer un unicornio como tú: un ser humano lleno de bondad y talentos , con la firme convicción de que sí existían caminos viables para acabar con la pobreza y, por consiguiente, vivir en paz”, manifestó. Su mensaje refleja no solo el dolor, sino también el legado de esperanza que deja Miguel Uribe.

¿Cuál ha sido la reacción en redes sociales ante la muerte de Miguel Uribe?

Las redes sociales se han llenado de expresiones de condolencia y apoyo para la familia de Uribe Turbay. Seguidores, políticos y ciudadanos han mostrado su respeto y tristeza por la pérdida, acompañando sus palabras con emotivos mensajes y recuerdos. La publicación de Paola Turbay fue particularmente comentada, recibiendo cientos de respuestas que refuerzan el impacto que tuvo el senador en la sociedad.

¿Qué contexto rodeó los últimos días de Miguel Uribe Turbay?

Miguel Uribe Turbay, de 39 años, sufrió un ataque con @rma de fuego el pasado 7 de junio mientras participaba en un evento político en Bogotá. Las heridas que le causaron múltiples impactos de bal4 lo mantuvieron hospitalizado en estado crítico, luchando por su vida en la Fundación Santa Fe.

A pesar de varias intervenciones quirúrgicas, una hemorragia intracerebral agravó su condición, que terminó con su caída el 11 de agosto. Su esposa, María Claudia Tarazona, también emitió un mensaje de sentido en redes sociales, pidiendo fortaleza para afrontar esta ausencia.

