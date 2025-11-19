Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Christian Nodal aclara por qué no mencionó a Ángela Aguilar en su discurso de Latin Grammy

Christian Nodal enfrentó críticas tras no nombrar a Ángela Aguilar en los Latin Grammy, pero explicó las razones y aclaró la relación ante la ola de rumores.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
En pleno concierto en Estados Unidos, Ángela Aguilar le hizo un reclamo a Christian Nodal
El inesperado reclamo de Ángela Aguilar a Christian Nodal. (Foto AFP: Giorgio Viera).

Aunque Christian Nodal sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria, las críticas en redes sociales salieron a la luz cuando, durante su discurso en los Latin Grammy 2025, omitió agradecer a Ángela Aguilar, su esposa.

Artículos relacionados

¿Por qué Christian Nodal no mencionó a Ángela Aguilar en los Latin Grammy?

Christian Nodal expresó que su ausencia de palabras hacia Ángela no tuvo nada que ver con problemas personales o distanciamientos, y aseguró que la joven cantante y su familia ocupan un lugar central en su vida diaria.

 

Recalcó que a todos los seres que ama los referencia bajo el concepto de “familia”, una palabra que, según dijo, resume el apoyo emocional que recibe en sus procesos creativos y en su carrera.

También reveló que su agenda laboral ha estado más apretada que nunca debido a la intensa gira en Estados Unidos y reconoció que llegó agotado a la ceremonia, algo que influyó directamente en su capacidad para elaborar un discurso más detallado.

Artículos relacionados

¿Qué ocurrió durante la gala de los Latin Grammy que generó tanta crítica hacia Christian Nodal?

Christian Nodal agradeció a su equipo de trabajo, a sus amigos y a quienes lo acompañan en la producción de su música, sin embargo, los seguidores recordaron que en años anteriores el cantante sí había aprovechado celebraciones similares para dedicar palabras a parejas como Belinda o Cazzu.

¿Por qué Christian Nodal no mencionó a Ángela Aguilar tras ganar su Latin Grammy?
Christian Nodal gana Latin Grammy y estalla la crítica por no nombrar a Ángela Aguilar. (Foto AFP: Arturo Holmes).

El discurso, que muchos consideraron frío, se viralizó en redes sociales como una señal de tensión dentro de su vida personal, algo que Christian Nodal desmintió finalmente.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Ángela Aguilar ante la ausencia de agradecimientos?

Ángela Aguilar compartió un mensaje en Instagram que dio un giro más positivo al tema y destacó la emoción de haber coincidido en los Latin Grammy con su padre, Pepe Aguilar, y con Christian Nodal, los tres nominados en la misma categoría de música ranchera.

Christian Nodal y Angela Aguilar asistieron a la 26.ª edición de los Premios Latin GRAMMY.
Christian Nodal evitó beso de Ángela Aguilar en plena alfombra roja. Foto | Arturo Holmes.

Para ella, la verdadera importancia del momento radicó en poder ver a dos de los hombres más influyentes de su vida compartiendo trayectoria y escenario, resaltando el orgullo que siente por su familia, el vínculo que los une y la inspiración que ambos representan.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Christian Nodal actúa en el escenario durante las Sesiones Acústicas de los Latin GRAMMY con Christian Nodal en el Museo GRAMMY de Los Ángeles. Christian Nodal

Christian Nodal asistió a audiencia tras ser demandado por reconocida disquera, ¿qué sucedió?

El cantante Christian Nodal se pronunció en las últimas horas en medio del revuelo que ha causado la demanda.

Christian Nodal y Angela Aguilar asistieron a la 26.ª edición de los Premios Latin GRAMMY. Christian Nodal

Christian Nodal revela cuántos hijos quiere tener con Ángela Aguilar

Christian Nodal sorprendió al compartir cuántos hijos quiere tener, reafirmando el momento emocional, estable y lleno de amor que vive junto a Ángela Aguilar.

Maite Perroni attends the 2023 Billboard Latin Music Awards at Watsco Center. Maite Perroni

Maite Perroni sorprende con radical cambio de look y divide opiniones en redes

La actriz y cantante Maite Perroni sorprendió con su aparición en en importante evento junto a Christopher Uckermann.

Lo más superlike

Nicki Nicole vivió una de las noches más emocionantes de su carrera al cantar “Vivo por ella” junto a Andrea Bocelli en Buenos Aires. Talento internacional

Nicki Nicole rompió en llanto al cantar “Vivo por ella” con Andrea Bocelli

Nicki Nicole vivió una noche histórica al cantar “Vivo por ella” con Andrea Bocelli en Buenos Aires, momento que la llevó al llanto por la emoción.

La Segura enamora con la decoración especial para la primera navidad de su pequeño Lucca La Segura

La Segura encantó al mostrar la decoración de la primera navidad de su hijo Lucca

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi no aguantó más y se defendió de los que la tildan de "afortunada" en MasterChef

Suraj Chavan, apodado el “Justin Bieber de la India” Justin Bieber

Él es Suraj Chavan, el “Justin Bieber de la India” que enloquece a las fans por una foto a su lado

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?