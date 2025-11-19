Christian Nodal aclara por qué no mencionó a Ángela Aguilar en su discurso de Latin Grammy
Christian Nodal enfrentó críticas tras no nombrar a Ángela Aguilar en los Latin Grammy, pero explicó las razones y aclaró la relación ante la ola de rumores.
Aunque Christian Nodal sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria, las críticas en redes sociales salieron a la luz cuando, durante su discurso en los Latin Grammy 2025, omitió agradecer a Ángela Aguilar, su esposa.
¿Por qué Christian Nodal no mencionó a Ángela Aguilar en los Latin Grammy?
Christian Nodal expresó que su ausencia de palabras hacia Ángela no tuvo nada que ver con problemas personales o distanciamientos, y aseguró que la joven cantante y su familia ocupan un lugar central en su vida diaria.
Recalcó que a todos los seres que ama los referencia bajo el concepto de “familia”, una palabra que, según dijo, resume el apoyo emocional que recibe en sus procesos creativos y en su carrera.
También reveló que su agenda laboral ha estado más apretada que nunca debido a la intensa gira en Estados Unidos y reconoció que llegó agotado a la ceremonia, algo que influyó directamente en su capacidad para elaborar un discurso más detallado.
¿Qué ocurrió durante la gala de los Latin Grammy que generó tanta crítica hacia Christian Nodal?
Christian Nodal agradeció a su equipo de trabajo, a sus amigos y a quienes lo acompañan en la producción de su música, sin embargo, los seguidores recordaron que en años anteriores el cantante sí había aprovechado celebraciones similares para dedicar palabras a parejas como Belinda o Cazzu.
El discurso, que muchos consideraron frío, se viralizó en redes sociales como una señal de tensión dentro de su vida personal, algo que Christian Nodal desmintió finalmente.
¿Cómo reaccionó Ángela Aguilar ante la ausencia de agradecimientos?
Ángela Aguilar compartió un mensaje en Instagram que dio un giro más positivo al tema y destacó la emoción de haber coincidido en los Latin Grammy con su padre, Pepe Aguilar, y con Christian Nodal, los tres nominados en la misma categoría de música ranchera.
Para ella, la verdadera importancia del momento radicó en poder ver a dos de los hombres más influyentes de su vida compartiendo trayectoria y escenario, resaltando el orgullo que siente por su familia, el vínculo que los une y la inspiración que ambos representan.