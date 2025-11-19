Christian Nodal aclara por qué no mencionó a Ángela Aguilar en su discurso de Latin Grammy

Aunque Christian Nodal sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria, las críticas en redes sociales salieron a la luz cuando, durante su discurso en los Latin Grammy 2025, omitió agradecer a Ángela Aguilar, su esposa.

Artículos relacionados Viral Mueren las gemelas Alice y Ellen Kessler: querían morir juntas

¿Por qué Christian Nodal no mencionó a Ángela Aguilar en los Latin Grammy?

Christian Nodal expresó que su ausencia de palabras hacia Ángela no tuvo nada que ver con problemas personales o distanciamientos, y aseguró que la joven cantante y su familia ocupan un lugar central en su vida diaria.

Recalcó que a todos los seres que ama los referencia bajo el concepto de “familia”, una palabra que, según dijo, resume el apoyo emocional que recibe en sus procesos creativos y en su carrera.

También reveló que su agenda laboral ha estado más apretada que nunca debido a la intensa gira en Estados Unidos y reconoció que llegó agotado a la ceremonia, algo que influyó directamente en su capacidad para elaborar un discurso más detallado.

Artículos relacionados Fernando Solórzano Fernando "El flaco" Solórzano y Lorena Altamirano se casan; esto costaría el lujoso anillo de compromiso

¿Qué ocurrió durante la gala de los Latin Grammy que generó tanta crítica hacia Christian Nodal?

Christian Nodal agradeció a su equipo de trabajo, a sus amigos y a quienes lo acompañan en la producción de su música, sin embargo, los seguidores recordaron que en años anteriores el cantante sí había aprovechado celebraciones similares para dedicar palabras a parejas como Belinda o Cazzu.

Christian Nodal gana Latin Grammy y estalla la crítica por no nombrar a Ángela Aguilar. (Foto AFP: Arturo Holmes).

El discurso, que muchos consideraron frío, se viralizó en redes sociales como una señal de tensión dentro de su vida personal, algo que Christian Nodal desmintió finalmente.

Artículos relacionados Caterin Escobar La foto que demuestra que el amor entre Caterin y Yepes está más vivo que nunca

¿Cómo reaccionó Ángela Aguilar ante la ausencia de agradecimientos?

Ángela Aguilar compartió un mensaje en Instagram que dio un giro más positivo al tema y destacó la emoción de haber coincidido en los Latin Grammy con su padre, Pepe Aguilar, y con Christian Nodal, los tres nominados en la misma categoría de música ranchera.

Christian Nodal evitó beso de Ángela Aguilar en plena alfombra roja. Foto | Arturo Holmes.

Para ella, la verdadera importancia del momento radicó en poder ver a dos de los hombres más influyentes de su vida compartiendo trayectoria y escenario, resaltando el orgullo que siente por su familia, el vínculo que los une y la inspiración que ambos representan.