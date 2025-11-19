Christian Nodal asistió a audiencia tras ser demandado por reconocida disquera, ¿qué sucedió?

El pasado martes 18 de noviembre, Christian Nodal se presentó a una audiencia para responder ante una demanda que interpuso la disquera Universal Music en su contra.

¿Por qué Christian Nodal fue demandado por importante disquera musical?

De acuerdo con información de la prensa internacional, la acusación por parte de la disquera apunta a un presunto uso de documentos en su contrato.

Todo indica que este conflicto jurídico, inició en el año 2021 cuando el intérprete tomó la decisión de no renovar su contrato con Universal y posteriormente firmara con Sony Music.

Según lo expresado por la disquera, el artista y su familia habrían falsificado firmas de aproximadamente 32 documentos con el fin de reclamar los derechos de varias de sus canciones más famosas.

Por su parte, la disquera asegura que este tipo actos, se hicieron con el objetivo de atribuirse la titularidad legal de composiciones como Me Dejé Llevar, Ahora y AYAYAY!.

¿Qué pasó con Christian Nodal en su más reciente audiencia?

Frente a lo ocurrido en la durante la audiencia que se extendió por más de 17 horas, el juez a cargo no vinculó penalmente a Nodal y tampoco a sus padres, Jaime y Silvia González bajo el argumento de no tener evidencia suficiente para tomar medidas legales.

Tras culminarse este encuentro, el cantante rindió declaraciones a la prensa en las que mostró satisfecho por el resultado y expresó su gratitud ante la determinación que tomó el juez.

"Siempre he creído en la justicia. Buenos días a todos. Quiero agradecerles, creo que todos estamos muy cansados aquí. Quiero agradecerles justo por eso, por ser tan pacientes. Soy fiel creyente de que los hechos hablan más que las palabras. Hoy estamos aquí mi señor padre, mi señora madre, en una jornada muy larga, como ustedes lo vivieron también.

Así mismo, Nodal lamentó el hecho de que ensuciaran su nombre y el apellido de sus papás, sin embargo, aseguró sentirse feliz, especialmente porque su madre se siente libre, “esto limpia su nombre”, agregó.

Cabe señalar que Universal Music preparó con mucho cuidado su demanda, además, los supuestos documentos falsos, señalaban que algunas firmas no correspondían a las del notario público implicado.