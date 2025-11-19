Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Giovanny Ayala rompió el silencio tras la desaparición de su hijo: exigió respeto

El cantante Giovanny Ayala se pronuncio en redes sociales y pidió respeto por el dolor que está atravesando él y su familia en este difícil momento.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Giovanny Ayala en Buen día Colombia.
Giovanny Ayala se pronunció luego de la desaparición de su hijo Miguel Ayala. Foto | Canal RCN.

En la mañana de este miércoles 19 de noviembre del 2025, las autoridades colombianas confirmaron la desaparición de Miguel Ayala, hijo menor del cantante Giovanny Ayala.

¿Qué dijo Giovanny Ayala tras la desaparición de su hijo Miguel Ayala?

Tras confirmarse la lamentable noticia de la desaparición del joven cantante, en las últimas horas el cantante e ícono de la música popular en Colombia, rompió el silencio en redes sociales y se pronunció para hacer un llamado a los ciudadanos para que respeten el doloroso momento que está viviendo él y sus seres queridos.

"En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil, les pido por favor respeto y prudencia", fueron las primeras declaraciones que hizo el intérprete por medio de sus historias en su cuenta de Instagram.

Así mismo, solicitó respetuosamente a sus seguidores, que no hagan ningún tipo de comentario que pueda resultar hiriente, ni mucho menos, hacer juicios y especulaciones "fuera de lugar", pues no es el momento para este tipo de situaciones.

Giovanny Ayala como invitado a La casa de los famosos Colombia 2025.
Giovanny Ayala rompió el silencio tras desaparición de su hijo. Foto | Canal RCN.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Miguel Ayala, hijo menor de Giovanny Ayala?

Además pedir respeto, el artista oriundo del municipio de Granada, Meta, expresó su agradecimiento a todos aquellos fans que han mostrado apoyo y empatía, insistiendo en que lo único que pide en este momento es consideración por el dolor y la incertidumbre que los invade en medio de este lamentable hecho, "Gracias por entender", afirmó.

Giovanny Ayala en Buen día Colombia.
Esto dijo Giovanny Ayala tras la desaparición de su hijo. Foto | Canal RCN.

Lo que se sabe hasta ahora, de acuerdo a un reporte preliminar que dieron las autoridades locales, es que el joven se desplazaba en una camioneta desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira, Valle del Cauca, cuando fue interceptado junto a su mánager, por dos vehículos y una motocicleta.

Al parecer, los presuntos hombres hicieron desviar al conductor que llevaba a Miguel Ayala y en este trayecto lo hicieron ingresar por una vía hacia el sector de Las Tres Margaritas, zona rural de Cajibío.

Hasta el momento, las autoridades en cabeza de la Policía, se encuentran adelantando las investigaciones y la búsqueda para dar con el paradero de Miguel y su acompañante.

