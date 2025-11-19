Luisa Duque, novia de James Rodríguez, genera revuelo por su parecido con la hija del futbolista

Hace poco, en el reciente encuentro amistoso entre la Selección Colombia y Nueva Zelanda de cara al Mundial 2026, James Rodríguez sorprendió al dar a conocer a su nueva pareja sentimental.

¿Quién es Luisa Duque, la novia de James Rodríguez?

Aunque James Rodríguez destacó por su desempeño en la cancha, sin embargo, toda la atención se trasladó a su nueva pareja, Luisa Duque, quien fue captada en un video recibiendo un beso del centrocampista en el palco familiar.

Luisa Duque es modelo y figura de redes sociales, con una actividad constante en Instagram, donde suma más de 243 mil seguidores.

La modelo comparte contenido relacionado con su vida profesional y su trabajo en campañas de moda y maquillaje, no obstante, no revela muchos detalles de su vida privada.

Luisa Duque nació en Pereira y tiene 23 años. Su carrera en el modelaje la ha llevado a participar en diversas campañas de moda y belleza, dándose a conocer como una figura reconocida en redes.

Aunque se desconoce cuánto tiempo llevan de relación y los detalles de cómo comenzó su historia de amor, ahora está en el centro de la atención de los seguidores del jugador, quien recientemente dejó de jugar en el Club León de México.

Sin embargo, la pareja ha sido vista en varias ocasiones en encuentros relacionados con la Selección Colombia.

Novia de James Rodríguez sorprende a seguidores por su parecido con su hija. (Foto: AFP)

Además, su relación ha llamado la atención por la diferencia de edad de 11 años entre ambos y por la exposición mediática que genera la figura del futbolista.

¿Por qué comparan Luisa Duque, la novia de James, con Salomé Rodríguez?

Tras difundirse el video en el que James besa a Luisa Duque, varios internautas comentaron sobre el parecido de la modelo con Salomé Rodríguez, hija del jugador y de Daniela Ospina.

Y aunque los comentarios en redes fueron variados, muchos expresaron que era igual a la hija de James: “Parece hermana de Salomé”, “Por un momento pensé que era Salomé jajaja”, “Pensé que era la hijita”, entre otros.

Algunos usuarios explicaron que el cambio en el color de cabello de Luisa podría haber generado la confusión, mientras que otros destacaron su juventud y coincidencias físicas con Salomé.