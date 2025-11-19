James Rodríguez rompió el silencio tras partidos de Colombia y ser captado con su novia

James Rodríguez volvió a ser figura y tema de conversación tras los encuentros amistosos de la Selección Colombia de noviembre.

¿Qué dijo James Rodríguez tras partidos de Colombia y ser captado con su novia?

James Rodríguez comandó a la tricolor en los encuentros contra Nueva Zelanda y Australia por la fecha FIFA de selecciones nacionales con gol y pases claves.

Fuera de las canchas el jugador también fue protagonista luego de ser captado dándole un beso a su pareja tras el partido de Colombia contra Nueva Zelanda.

Al '10' de la Selección Colombia lo captaron dándole un romántico beso a la modelo en uno de los palcos del estadio.

Este beso confirmó la relación del cucuteño con la influenciadora paisa tras varios meses de especulaciones, luego de ser captados en México, país en el que reside el jugador por su club actual.

James Rodríguez fue captado dándose beso con influencer colombiana. (Foto: AFP)

¿Qué dijo James Rodríguez sobre su beso con Luisa Duque tras partido de Colombia?

Tras estos dos partidos de la Selección Colombia y su beso viral con Luisa Duque, el jugador cafetero rompió el silencio a través de plataformas digitales.

James Rodríguez compartió una publicación en la que recopiló varias de las mejores fotos de sus últimos días en Estados Unidos representando a la Selección Colombia y junto a su nuevo amor.

Aunque el exjugador del Real Madrid no compartió foto junto a Luisa Duque, sí dejó un mensaje que dejó ver su felicidad por terminar el año en un gran momento a nivel futbolístico y sentimental.

Importante acabar el año de esta manera. En el 2026 todo será aún mejor

¿Quién es Luisa Duque, la nueva novia de James Rodríguez?

Luisa Duque es modelo y creadora contenido, con una actividad constante en Instagram, donde suma más de 243 mil seguidores y en TikTok donde supera los 165 mil seguidores.

La joven ha mantenido en total reserva su relación con el '10' colombiano, sin embargo, ha sido captada en varias oportunidades en los partidos de James Rodríguez.

Asimismo, la joven en sus redes tiene algunos videos y fotos con la camiseta estampada con el nombre de James, algo que siempre genero una ola de preguntas, pero que la joven supo manejar con total discreción hasta este beso viral.