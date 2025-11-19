Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Manelyk González reapareció con impactante cambio físico, ¿qué se hizo?

Manelyk González dio a conocer en redes sociales que recientemente se sometió a varios procedimientos estéticos.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Manelyk González asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 en el Centro James L. Knigh.
Manelyk González sorprende con drástico cambio de físico. Foto | Ivan Apfel.

Una vez más, Manelyk González, acaparó la atención en redes sociales tras reaparece para compartir un interesante video en el que presumió los resultados de los recientes procedimientos estéticos que se realizó hace algunos días.

Artículos relacionados

¿Cómo quedó Manelyk Gonzáles tras someterse a varios procedimientos estéticos?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la llamada 'Reina de los realitys' acumula millones de seguidores, sorprendió con una publicación en la que además de contar qué procedimientos se hizo, también mostró cómo quedó su cuerpo, situación que de inmediato despertó el interés de los internautas.

Artículos relacionados

En la publicación, que cuenta con más de 30 mil likes, se puede apreciar a la mexicana minutos antes de que fuera intervenida mientras anunciaba que se había llegado el gran día, segundos después, se observa cómo fue todo el proceso de preparación del cuerpo para lo que sería el procedimiento.

Artículos relacionados

¿Qué procedimientos estéticos se hizo Manelyk González? Esto dijo

Así mismo, quedó en evidencia el antes y el después de la influenciadora, puntualmente cómo quedó la zona de su 4bdomen, que es quizás en donde más se logran percibir los cambios.

Respecto a qué c1rug1as se realizó, el mismo médico reveló cuáles procedimientos se llevaron cabo para obtener dichos resultados.

"C1rugía reconstructiva de sen0s, retirar los implantes que tiene desde hace 10 años, reconstruir todo el bolsillo en la parte interna, cambiar los implantes, darle un poquito más de tensión a los senit0s", señaló el doctor.

Además, reveló que se hizo un retoque en el abdomen luego de unas c1rugías de contorno corporal previa, y finalmente, contó que se hizo una remodelación costal.

Manelyk González en La casa de los famosos Colombia 2025.
Manelyk presumió el resultado de sus procedimientos estéticos. Foto | Canal RCN.

¿Qué reacciones dejó la revelación del antes y el después de Manelyk González tras procedimientos estéticos?

Como era de esperarse el post de la creadora de contenido, desató decenas de reacciones entre sus seguidoras, quienes en su gran mayoría se mostraron expectantes por conocer más detalles.

"Ya quiero que llegue mi día", "Calidad", "Dios mío que hermoso resultado yo también quiero", "La cuerpa bebé", "Dios mío Mane quedó", "Esperando ver el resultado final", "Me urge mirar el resultado final", son algunos de los más de 400 comentarios que escribieron al pie de la publicación.

Por ahora, González continúa en proceso de recuperación, pues por medio de sus historias en Instagram cada tanto aparecer para hacer reportes de su estado de salud.

Manelyk González en La casa de los famosos Colombia 2025.
Estos son los procedimientos estéticos que se hizo Manelyk González. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín, Raúl Rocha Miss Universo

Vanessa Pulgarín desata gesto inesperado del presidente de Miss Universo, ¿señal buena o mala?

Raúl Rocha, presidente de Miss Universo 2025, fue grabado justo en el momento en el que vio en pasarela a Vanessa Pulgarín.

La Segura muestra a su hijo jugando con su maquillaje La Segura

La Segura enternece al mostrar a Lucca jugando con su maquillaje: “Y se pone peor, amiga”

El pequeño Lucca juega con el maquillaje de La Segura y genera ternura y risas entre sus seguidores.

Cintia Cossio comparte tierno momento de su hijo Lucca Cintia Cossio

Cintia Cossio comparte tierno momento de su hijo Lucca reaccionando a la voz de su abuela

Cintia Cossio enternece a seguidores con un video de su hijo Lucca sonriendo cada vez que escucha la voz de su abuela.

Lo más superlike

Bruno Ponce cuenta detalles del incidente legal con su expareja La casa de los famosos

Bruno Ponce, aspirante a La casa de los famosos, cuenta detalles del incidente legal con su expareja

Bruno Ponce reveló detalles sobre un incidente legal que protagonizó y explicó cómo resolvió este inconveniente con su expareja.

Suraj Chavan, apodado el “Justin Bieber de la India” Justin Bieber

Él es Suraj Chavan, el “Justin Bieber de la India” que enloquece a las fans por una foto a su lado

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?

Christian Nodal actúa en el escenario durante las Sesiones Acústicas de los Latin GRAMMY con Christian Nodal en el Museo GRAMMY de Los Ángeles. Christian Nodal

Christian Nodal asistió a audiencia tras ser demandado por reconocida disquera, ¿qué sucedió?

Karina García lanzó canción con Yina como protagonista Karina García

Karina García lanzó su primera canción y Yina Calderón es la protagonista del video