Manelyk González reapareció con impactante cambio físico, ¿qué se hizo?

Una vez más, Manelyk González, acaparó la atención en redes sociales tras reaparece para compartir un interesante video en el que presumió los resultados de los recientes procedimientos estéticos que se realizó hace algunos días.

¿Cómo quedó Manelyk Gonzáles tras someterse a varios procedimientos estéticos?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la llamada 'Reina de los realitys' acumula millones de seguidores, sorprendió con una publicación en la que además de contar qué procedimientos se hizo, también mostró cómo quedó su cuerpo, situación que de inmediato despertó el interés de los internautas.

En la publicación, que cuenta con más de 30 mil likes, se puede apreciar a la mexicana minutos antes de que fuera intervenida mientras anunciaba que se había llegado el gran día, segundos después, se observa cómo fue todo el proceso de preparación del cuerpo para lo que sería el procedimiento.

¿Qué procedimientos estéticos se hizo Manelyk González? Esto dijo

Así mismo, quedó en evidencia el antes y el después de la influenciadora, puntualmente cómo quedó la zona de su 4bdomen, que es quizás en donde más se logran percibir los cambios.

Respecto a qué c1rug1as se realizó, el mismo médico reveló cuáles procedimientos se llevaron cabo para obtener dichos resultados.

"C1rugía reconstructiva de sen0s, retirar los implantes que tiene desde hace 10 años, reconstruir todo el bolsillo en la parte interna, cambiar los implantes, darle un poquito más de tensión a los senit0s", señaló el doctor.

Además, reveló que se hizo un retoque en el abdomen luego de unas c1rugías de contorno corporal previa, y finalmente, contó que se hizo una remodelación costal.

Manelyk presumió el resultado de sus procedimientos estéticos. Foto | Canal RCN.

¿Qué reacciones dejó la revelación del antes y el después de Manelyk González tras procedimientos estéticos?

Como era de esperarse el post de la creadora de contenido, desató decenas de reacciones entre sus seguidoras, quienes en su gran mayoría se mostraron expectantes por conocer más detalles.

"Ya quiero que llegue mi día", "Calidad", "Dios mío que hermoso resultado yo también quiero", "La cuerpa bebé", "Dios mío Mane quedó", "Esperando ver el resultado final", "Me urge mirar el resultado final", son algunos de los más de 400 comentarios que escribieron al pie de la publicación.

Por ahora, González continúa en proceso de recuperación, pues por medio de sus historias en Instagram cada tanto aparecer para hacer reportes de su estado de salud.