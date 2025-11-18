Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mueren las gemelas Alice y Ellen Kessler: querían morir juntas

Las gemelas Alice y Ellen Kessler fallecieron juntas en su residencia a sus 89 años; fueron halladas sin vida.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Mueren Alice y Ellen Kessler
Murieron las gemelas Alice y Ellen Kessler/Freepik

Las artistas alemanas Alice y Ellen Kessler fallecieron a sus 89 años en su residencia en un pueblo cerca a Múnich, Alemania.

¿Qué se sabe de la muerte de las gemelas Alice y Ellen Kessler?

Las célebres, reconocidas por alcanzar la fama en los 60's, fueron halladas sin vida por la policía local luego de que fueran alertados al respecto.

Mueren gemelas en su casa

Las autoridades que confirmaron su fallecimiento y dieron a conocer que se habrían quitado la vida de manera asistida, consciente y meditada, destacó La Asociación Alemana para una Muerte Digna (DGHS).

De acuerdo con las declaraciones, indicaron que no hubo un tercero que haya intervino al respecto.

¿Las gemelas Alice y Ellen Kessler querían morir juntas?

El diario Bild reveló en su momento una entrevista de ambas artistas en el 2024 donde aseguraron que ambas tenían la intención de fallecer juntas. “Decidieron poner fin a su vida de manera simultánea. Ya no querían seguir“, indicaron.

Murieron Alice y Ellen Kessler

¿Quiénes eran las gemelas Alice y Ellen Kessler?

Las famosas gemelas alemanas Alice y Ellen Kessler nacieron en Nerchau, Alemania el 20 de agosto de 1936.

Desde muy pequeñas mostraron todo su gusto por las artes, destacándose en este ámbito, formándose en ballet y en otros talentos artísticos.

A sus 18 años emigraron en busca de nuevas oportunidades logrando gran reconocimiento en el mundo de espectáculo gracias a su carisma, belleza y talento.

Ambas lograron participar en varios videos musicales, películas, programas de televisión y diferentes eventos del entretenimiento en Italia, logrando cautivar al público de este lugar del mundo.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el fallecimiento de las hermanas Alice y Ellen Kessler?

Luego de darse a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de las hermanas Alice y Ellen Kessler reaccionaron al respecto indicando lo mucho que lamentan su partida y recordaron su sorprendente legado y la belleza que tanto las caracterizaba.

Otros se cuestionaron sobre la decisión de ambas de fallecer juntas y haberlo organizado, mientras que otros respetaron y enviaron mensajes de condolencias a sus familiares en este momento tan difícil para ellos y para sus fieles admiradores.

