Lorena Altamirano habla sin filtros sobre sus posibles aliados en La casa de los famosos 3

Se acerca el gran estreno de La casa de los famosos Colombia 3 y, en medio de la expectativa, Lorena Altamirano dejó claro con cuáles de los participantes ya confirmados podría llevarse mejor dentro del reality de convivencia.

¿Con quiénes podría llevarse mejor Lorena Altamirano en La casa de los famosos Colombia 3?

Desde el hotel, la actriz y creadora de contenido realizó un en vivo a través de su cuenta personal de TikTok, en el que hizo varias confesiones previas a su ingreso a la casa más famosa de Colombia.

Durante el live, Lorena respondió a las preguntas de sus seguidores y habló sobre la relación que tiene con algunos de los participantes confirmados.

Sin dudarlo, aseguró que Juanse Laverde y Maiker Smith le cayeron muy bien, y que cree que podría llevarse de maravilla con ellos, especialmente después de la cercanía que tuvo con ambos en este día.

Lorena Altamirano sorprende al revelar con quién conectaría dentro de La casa de los famosos 3. (Foto: Canal RCN)

También se refirió a la creadora de contenido Alexa Torres, sobre quien fue clara al afirmar: “Ni bien ni mal”, explicando que no la conoce lo suficiente como para formarse una opinión.

Otro de los participantes a los que mencionó fue Campanita, a quien elogió por su figura y con quien cree que podría tener una buena relación, elogiando además que ambos son caleños, un detalle que podría acercarlos aún más en la convivencia.

¿Qué dijo Lorena Altamirano de Alejandro Estrada previo a La casa de los famosos Colombia 3?

Asimismo, Lorena dejó claro que, aunque ha visto en varias ocasiones al actor Alejandro Estrada, no existe una cercanía entre ellos. “Solo el saludo”, comentó, asegurando que no han tenido conversaciones más allá de eso, aunque confesó que le transmite buena vibra y que siente que podrían llevarse bien.

Las palabras de Lorena Altamirano no pasaron desapercibidas y desde ya comienzan a generar expectativa sobre las alianzas, afinidades y posibles dinámicas que se verán en esta nueva temporada, que ya está dando de qué hablar.

Todo esto se podrá ver a partir del próximo lunes 12 de enero, a las 8:00 de la noche, a través del Canal RCN, cuando La casa de los famosos Colombia dé inicio a su nueva temporada.