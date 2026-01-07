Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Lorena Altamirano habla sin filtros sobre sus posibles aliados en La casa de los famosos 3

Lorena Altamirano reveló con qué participantes podría conectar mejor antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 3.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Lorena Altamirano confiesa quiénes le dan buena vibra antes de entrar a La casa de los famosos Colombia 3
Lorena Altamirano sorprende al revelar con quién conectaría dentro de La casa de los famosos 3. (Fotos: Canal RCN)

Se acerca el gran estreno de La casa de los famosos Colombia 3 y, en medio de la expectativa, Lorena Altamirano dejó claro con cuáles de los participantes ya confirmados podría llevarse mejor dentro del reality de convivencia.

Artículos relacionados

¿Con quiénes podría llevarse mejor Lorena Altamirano en La casa de los famosos Colombia 3?

Desde el hotel, la actriz y creadora de contenido realizó un en vivo a través de su cuenta personal de TikTok, en el que hizo varias confesiones previas a su ingreso a la casa más famosa de Colombia.

Durante el live, Lorena respondió a las preguntas de sus seguidores y habló sobre la relación que tiene con algunos de los participantes confirmados.

Artículos relacionados

Sin dudarlo, aseguró que Juanse Laverde y Maiker Smith le cayeron muy bien, y que cree que podría llevarse de maravilla con ellos, especialmente después de la cercanía que tuvo con ambos en este día.

Lorena Altamirano confiesa quiénes le dan buena vibra antes de entrar a La casa de los famosos Colombia 3
Lorena Altamirano sorprende al revelar con quién conectaría dentro de La casa de los famosos 3. (Foto: Canal RCN)

También se refirió a la creadora de contenido Alexa Torres, sobre quien fue clara al afirmar: “Ni bien ni mal”, explicando que no la conoce lo suficiente como para formarse una opinión.

Otro de los participantes a los que mencionó fue Campanita, a quien elogió por su figura y con quien cree que podría tener una buena relación, elogiando además que ambos son caleños, un detalle que podría acercarlos aún más en la convivencia.

¿Qué dijo Lorena Altamirano de Alejandro Estrada previo a La casa de los famosos Colombia 3?

Asimismo, Lorena dejó claro que, aunque ha visto en varias ocasiones al actor Alejandro Estrada, no existe una cercanía entre ellos. “Solo el saludo”, comentó, asegurando que no han tenido conversaciones más allá de eso, aunque confesó que le transmite buena vibra y que siente que podrían llevarse bien.

Artículos relacionados

Las palabras de Lorena Altamirano no pasaron desapercibidas y desde ya comienzan a generar expectativa sobre las alianzas, afinidades y posibles dinámicas que se verán en esta nueva temporada, que ya está dando de qué hablar.

Todo esto se podrá ver a partir del próximo lunes 12 de enero, a las 8:00 de la noche, a través del Canal RCN, cuando La casa de los famosos Colombia dé inicio a su nueva temporada.

Lorena Altamirano confiesa quiénes le dan buena vibra antes de entrar a La casa de los famosos Colombia 3
Lorena Altamirano sorprende al revelar con quién conectaría dentro de La casa de los famosos 3. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Sofía Jaramillo se prepara para entrar a La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Sofía Jaramillo sorprende con su preparación rumbo a La casa de los famosos 2026

Sofía Jaramillo mostró los detalles de su preparación y el detrás de cámaras previo a La casa de los famosos 2026.

Johanna Fadul presume su cambio de look. Johanna Fadul

Estos son los retoques de imagen que se realizó Johanna Fadul antes de entrar a La casa de los famosos

Johanna Fadul mostró cómo se prepara con cambios en su imagen antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026.

Manuela Gómez de paseo con su hija al zoológico antes de La casa de los famosos Colombia Manuela Gómez

Manuela Gómez conmueve al mostrar el último momento con su hija antes de La casa de los famosos

Manuela Gómez compartió un emotivo momento junto a su hija antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Aida Victoria Merlano causa revuelo al mostrarse en la playa Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano desata furor al mostrar su figura y a su bebé en paradisíaca playa

Aida Victoria Merlano enterneció redes al mostrar sus primeras vacaciones en la playa junto a su hijo Emiliano.

Paola Jara sorprende al confesar cómo está recuperando su figura tras ser mamá Paola Jara

Paola Jara revela el secreto con el que recupera su figura tras dar a luz: “Yo soy muy ansiosa”

Moderación e información son clave para reducir riesgos asociados a estas bebidas. Salud

Beneficios, riesgos y lo que debes saber antes de consumir bebidas energizantes

Ángela Aguilar cerró el 2025 con un mensaje cargado de reflexión. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar revela detalles y emociona al iniciar el año de su boda

Imagen de los tres Reyes Magos Curiosidades

Día de Reyes: ¿por qué en Colombia se celebra distinto a otros países?