Paola Jara revela el secreto con el que recupera su figura tras dar a luz: “Yo soy muy ansiosa”

Paola Jara contó cómo avanza su recuperación física tras el embarazo y qué hábitos ha retomado como mamá.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Paola Jara impacta al revelar cómo cuida su cuerpo después de dar a luz. (Foto: AFP)

Paola Jara volvió a captar la atención de sus seguidores al hablar abiertamente sobre cómo ha sido el proceso para recuperar su figura tras dar a luz hace dos meses de Emilia.

¿Qué dijo Paola Jara sobre cómo está recuperando su figura tras el embarazo?

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 6 millones de seguidores, la cantante de música popular despejó varias dudas de quienes están pendientes de lo que ocurre en su vida desde que se convirtió en mamá.

Desde el anuncio de su embarazo, Paola Jara y Jessi Uribe han estado en el centro de la conversación digital.

En noviembre, la pareja le dio la bienvenida a su hija Emilia, y desde ese momento la bebé se ha convertido en una sensación entre los fanáticos de ambos artistas, quienes siguen de cerca cada detalle que comparten sobre esta nueva etapa.

La llegada de Emilia ha sido especialmente significativa para la pareja, pues como la misma Paola Jara lo ha contado en distintas ocasiones, el camino para lograr el embarazo no fue sencillo y estuvo marcado por varios procesos que, incluso, estuvieron cerca de no tener un resultado positivo.

Por esta razón, el nacimiento de su hija ha representado un momento muy importante en sus vidas.

¿Cómo cuida Paola Jara su cuerpo después de convertirse en mamá?

Durante esta dinámica de preguntas, la artista hizo varias confesiones relacionadas con su maternidad y con los cambios físicos que ha experimentado después del parto, tema que generó gran interés entre sus seguidores.

Paola Jara dejó claro que desde esta semana retomó el entrenamiento físico “muy suave y despacito”, pues llevaba más de nueve meses sin hacer ejercicio.

Durante este proceso, la cantante contó que se realizó varios masajes de drenaje y explicó que, aunque suele retener líquidos, durante el embarazo ocurrió todo lo contrario.

“Yo soy muy ansiosa y comelona, y el embarazo me lo quitó, fue atípico”, confesó la artista, refiriéndose a cómo cambió su cuerpo y sus hábitos durante esta etapa.

