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¿Altafulla se besó con Valentino? El cantante rompió el silencio y reveló la verdadera historia

Altafulla llamó la atención tras compartir detalles de su verdadera relación con Valentino en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
¿Altafulla se besó con Valentino?
Altafulla revela la verdadera historia con Valentino Lázaro / (Foto del Canal RCN)

Tras semanas de rumores en La casa de los famosos Colombia, Altafulla decidió romper el silencio y revelar lo que realmente había pasado entre Valentino y él. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas en redes.

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¿Qué rumores hay sobre Altafulla y Valentino Lázaro?

En redes se viralizó el rumor de que Valentino habría iniciado un acercamiento con Altafulla. Según los internautas, todo comenzó cuando Lázaro fue cuestionado sobre qué tan bien besaba.

¿Qué rumores hay sobre Altafulla y Valentino lázaro?
Valentino Lázaro generó rumores junto a Altafulla / (Foto del Canal RCN)

Su respuesta no pasó desapercibida en redes. Sin pensarlo mucho, Valentino respondió que, para conocer esa respuesta, debían hacerle esa pregunta a Altafulla.

El comentario generó diversas reacciones entre los internautas, quienes señalaron que, con esa declaración, Valentino habría confirmado que sí ocurrió un beso.

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¿Qué dijo Altafulla sobre el beso con Valentino Lázaro?

Tras su llegada a La casa de los famosos Colombia 2026, Alexa Torrex decidió aclarar los rumores y preguntarle a Altafulla si los comentarios habían sido ciertos. Tras la pregunta, el cantante sonrió y negó las declaraciones.

"Valentino es un mentiroso", destacó.

¿Qué dijo Altafulla sobre el beso con Valentino?
Altafulla negó el supuesto beso con Valentino / (Foto del Canal RCN)

El barranquillero afirmó que nunca había tenido ningún tipo de acercamiento con Valentino y que, tras esas declaraciones, había procurado mantener cierta distancia con el participante.

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¿Cómo reaccionó Valentino Lázaro ante lo que dijo Altafulla?

Valentino reaccionó con risas y contó que sí se habían visto anteriormente. El creador de contenido explicó que coincidieron en Barranquilla y, según él, se saludaron.

Posteriormente, aclaró que sus declaraciones no eran ciertas. Lázaro señaló que el comentario surgió en medio de bromas, destacando que incluso pidió que ese fragmento no fuera emitido.

Ante su respuesta, sus compañeros revelaron que Valentino acostumbraba a hacer ese tipo de comentarios falsos. En redes, los internautas afirmaron que, durante un tiempo consideraron que las declaraciones del creador de contenido eran verdaderas.

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