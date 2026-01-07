Lorelei Tarón no se quedó callada tras el regreso de Falcao a Millonarios y así reaccionó

Radamel Falcao García se tomó las tendencias en Colombia luego de que Millonarios anunciara que el futbolista volvería a jugar en el equipo, y su esposa, Lorelei Tarón, no pudo evitar reaccionar ante la noticia.

¿Por qué Radamel Falcao vuelve a Millonarios?

El jugador colombiano, quien estuvo en el equipo azul durante 2024 y cuyo contrato se terminó a mediados del año pasado, y es que desde entonces Falcao había estafo sin club en esos meses.

Durante ese tiempo, los hinchas del equipo no dejaban de pedir su regreso, mostrando la gran expectativa que había alrededor de su retorno.

Esta semana se rumoraba que Falcao volvería al equipo capitalino, pero fue hasta el miércoles a las 9 de la mañana cuando Millonarios confirmó oficialmente la noticia, sorprendiendo y emocionando a los seguidores que esperaban con ansias este anuncio.

De inmediato, Falcao compartió la noticia en las historias de su cuenta personal de Instagram, mostrando su felicidad por el regreso al club que lo vio brillar.

No obstante, su esposa, la cantante argentina Lorelei Tarón, también decidió reaccionar al anuncio, mostrando todo su apoyo y emoción.

Lorelei Tarón encendió las redes al reaccionar al regreso de Falcao a Millonarios. (Foto: AFP)

¿Qué dijo Lorelei Tarón tras el regreso de Falcao a Millonarios?

Lorelei compartió el video oficial del equipo acompañado de un emoji de carita con corazones, símbolo que se utiliza para expresar afecto, adoración, enamoramiento o gratitud intensa, dejando ver lo orgullosa y emocionada que está por el regreso de su esposo a Millonarios.

En 2024, cuando Falcao, su esposa y sus cinco hijos se mudaron a Bogotá, la cantante había compartido varias impresiones sobre su vida en la capital colombiana, luego de haber vivido en diversos países debido a la carrera del futbolista.

Una de las cosas que más le costó adaptarse en ese entonces fue a los horarios de los colegios de sus hijos, especialmente el “madrugar”, ya que eran mucho más tempranos en comparación con la rutina que llevaban en Europa.

Asimismo, la esposa de Falcao habló sobre el tráfico de la ciudad, señalando que son factores que influyen en el día a día y en los que se pierde bastante tiempo, además de los constantes cambios climáticos en Bogotá.