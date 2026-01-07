Ángela Aguilar revela detalles y emociona al iniciar el año de su boda

El inicio de 2026 ha sido especialmente luminoso para Ángela Aguilar y Christian Nodal, justo cuando la cuenta regresiva hacia su boda religiosa ya está en marcha.

Y ambos artistas confirmaron que atraviesan una etapa de equilibrio emocional y plenitud personal.

¿Cómo comenzaron Ángela y Nodal este nuevo año tan especial?

A pocos días de darle la bienvenida al 2026, Ángela Aguilar compartió con sus seguidores algunas escenas de su celebración de Año Nuevo que rápidamente captaron la atención.

En sus historias de Instagram se dejó ver relajada, cercana y sonriente, con la naturalidad que la caracteriza, en uno de los videos, la cantante aparece mirando a la cámara con gesto sereno, apoyando el rostro en su mano y dejando en primer plano el anillo de compromiso que simboliza el siguiente paso de su relación.

La escena se completa con la aparición de Christian Nodal, quien se mostró juguetón y de excelente humor, entre gestos divertidos y miradas cómplices, el cantante selló el momento con un beso en la mejilla de Ángela, provocando una sonrisa espontánea que reflejó la complicidad entre ambos.

¿Qué papel juega la familia de Ángela Aguilar en esta etapa de su relación?

Más allá del romance, uno de los aspectos que más llamó la atención fue el ambiente familiar que rodeó estos días de celebración, Ángela y Nodal se unieron en un dueto mientras Leonardo Aguilar tocaba la guitarra.

Angela y Christian cuentan con el apoyo de la familia Aguilar. (Foto Arturo Holmes / AFP) (Foto Tommaso Boddi / AFP)

La presencia de Pepe Aguilar, disfrutando del instante desde la mesa, reforzó la idea de que esta relación se vive con respaldo y cercanía familiar, lejos de los escenarios el hogar y el apoyo familiar cercanos es un refugio fundamental.

¿Qué se sabe de la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Aunque Ángela y Christian ya formalizaron su unión civil en 2024 mediante una ceremonia, la boda ha sido uno de los temas más esperados por sus seguidores.

La fecha, finalmente confirmada por la propia cantante, sitúa la celebración en el mes de mayo de 2026, la revelación se dio de manera espontánea, durante un encuentro con fans, dejando ver la emoción con la que Ángela vive este proceso.

Ángela Aguilar presumió su anillo de compromiso junto a Christian Nodal. Foto: AFP - Arturo Holmes

Más que un evento social, la boda religiosa representa para ambos la consolidación de un vínculo que ha sabido resistir críticas, rumores y una exposición constante.

Así, Ángela Aguilar y Christian Nodal comienzan el 2026 reafirmando su historia desde la tranquilidad, el amor cotidiano y la cercanía familiar mientras mayo se acerca y dan inicio oficial a los preparativos de su boda.