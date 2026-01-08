Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Sale a la luz espisodio perdido de El Chavo del 8 grabado en las playas de Cancún

Un episodio perdido de El Chavo del 8 y grabado en Cancún ha salido a la luz y sorprende a fans por tener escenas nunca antes vistas.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Roberto Gómez Bolaños, creador de El Chavo del 8
El episodio perdido de El Chavo del 8 en Cancún ha emocionado a sus fans. (Foto: Luis Acosta / AFP)

Las redes sociales no dejan de comentar sobre el episodio perdido de El Chavo del 8que ha salido a la luz y muestra a gran parte del elenco en las playas de Cancún. El capítulo ha captado la atención de los fans, ya que incluye imágenes nunca antes vistas en la serie.

Artículos relacionados

¿Cuál es el episodio perdido de El Chavo del 8 grabado en Cancún?

Un inesperado hallazgo ha sacudido las redes sociales, luego de que un coleccionista llamado Scoobyonda sacara a la luz un episodio de El Chavo del 8 que fue grabado en las playas de Cancún entre los años 1980 y 1983.

Roberto Gómez Bolaños, creador de El Chavo del 8
El episodio perdido de El Chavo del 8, muestra a su elenco en las playas de Cancún. (Foto: Luis Acosta / AFP)

El video, que ya está circulando en Internet, muestra al Profesor Jirafales junto a El Chavo, La Popis, La Chilindrina, Godines y Ñoño en la orilla de las playas de Cancún, en lo que parece una excursión escolar.

En el episodio, el Profesor Jirafales, interpretado por el actor mexicano Rubén Aguirre, les enseña a sus estudiantes sobre el animal más grande del mundo, que habita los océanos; pero, fiel al característico humor del programa, los alumnos terminan llevándolo al límite de su paciencia.

Más adelante, La Bruja del 71 aparece luciendo un colorido traje de playa mientras se dirige a un encuentro con Doña Nieves, tatarabuela de La Chilindrina, el Doctor Chapatín y el Señor Barriga, para disfrutar de un pícnic.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron en redes los usuarios al episodio perdido de El Chavo del 8 grabado en Cancún?

Como era de esperarse, varios usuarios que crecieron con las aventuras de El Chavo del 8, dejaron ver su asombro al ver este capítulo y manifestar que aunque la resolución no es la esperada, era una reliquia poder verlo.

Otros, por su parte, mostraron su tristeza al no observar a Ramón Valdés y Carlos Villagrán, quienes interpretaron a Don Ramón y Quico en este episodio.

Vi todos los capítulos “perdidos” porque lo pasaban en América TV, pero este nunca lo vi", "Realmente este si es un verdadero episodio perdido" y "Una verdadera joya, pero con Quico y don Ramón sería mejor", fueron solo algunos de los comentarios.

Roberto Gómez Bolaños, creador de El Chavo del 8
Muchos usuarios en redes se preguntan por qué Roberto Gómez Bolaños habría decidido eliminar este episodio grabado en Cancún de sus sketchs. (Foto: Dario Leon / AFP)

Artículos relacionados

¿Cómo fue grabado este episodio de El Chavo del 8?

Usuarios en redes aseguran que Scoobyonda, quien se ha encargado de revelar varios episodios perdidos, habría encontrado estas grabaciones en cintas VHS guardadas en su casa.

Sin embargo, muchos siguen intrigados sobre por qué este episodio de El Chavo del 8, grabado hace años y en algún momento transmitido por televisión, dejó de ser retransmitido y no llegó a ser considerado icónico, a pesar de mostrar escenas únicas y nunca antes vistas del querido elenco.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Mujer sosteniendo a su hijo - Examen cerebral. Talento internacional

Reconocida actriz sometió a su hijo a delicada operación en el cerebro

La actriz contó su fuerte testimonio y las razones por las que tomó la decisión de someter al menor a este procedimiento.

Ángela Aguilar cerró el 2025 con un mensaje cargado de reflexión. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar revela detalles y emociona al iniciar el año de su boda

Ángela Aguilar y Christian Nodal iniciaron el año mostrando su lado más romántico y familiar, mientras crece la expectativa por su boda.

Falleció integrante de una reconocida banda mexicana Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció integrante de una reconocida banda mexicana jugando béisbol

La noticia ha causado conmoción en el mundo del regional mexicano y entre los seguidores de la reconocida agrupación.

Lo más superlike

Yina Calderón revoluciona redes con nuevo gesto hacia el Agropecuario Yina Calderón

Yina Calderón marcó territorio y dice que el Agropecuario es de ella, ¿confirmó un romance?

Yina Calderón revela cada vez más su cercanía con el Agropecuario y desata ola de rumores de un posible romance en redes sociales.

La casa de los famosos

Valentino Lázaro rompe el silencio tras ser confirmado en La casa de los famosos Colombia 3

Dormir más de nueve horas al día se asocia a un mayor riesgo de mortalidad. Salud

Dormir más de 9 horas puede aumentar el riesgo de mortalidad, según expertos

Murió una joven streamer y reveló su último deseo antes de fallecer Talento internacional

Murió una joven streamer y reveló su último deseo antes de fallecer: “Quiero ser un árbol”

Yeison Jiménez llamó la atención tras un gesto hacia una artista callejera Yeison Jiménez

EN VIDEO: Yeison Jiménez sorprendió con inesperado gesto hacia una artista callejera de Manizales