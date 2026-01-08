Sale a la luz espisodio perdido de El Chavo del 8 grabado en las playas de Cancún

Las redes sociales no dejan de comentar sobre el episodio perdido de El Chavo del 8que ha salido a la luz y muestra a gran parte del elenco en las playas de Cancún. El capítulo ha captado la atención de los fans, ya que incluye imágenes nunca antes vistas en la serie.

¿Cuál es el episodio perdido de El Chavo del 8 grabado en Cancún?

Un inesperado hallazgo ha sacudido las redes sociales, luego de que un coleccionista llamado Scoobyonda sacara a la luz un episodio de El Chavo del 8 que fue grabado en las playas de Cancún entre los años 1980 y 1983.

El episodio perdido de El Chavo del 8, muestra a su elenco en las playas de Cancún. (Foto: Luis Acosta / AFP)

El video, que ya está circulando en Internet, muestra al Profesor Jirafales junto a El Chavo, La Popis, La Chilindrina, Godines y Ñoño en la orilla de las playas de Cancún, en lo que parece una excursión escolar.

En el episodio, el Profesor Jirafales, interpretado por el actor mexicano Rubén Aguirre, les enseña a sus estudiantes sobre el animal más grande del mundo, que habita los océanos; pero, fiel al característico humor del programa, los alumnos terminan llevándolo al límite de su paciencia.

Más adelante, La Bruja del 71 aparece luciendo un colorido traje de playa mientras se dirige a un encuentro con Doña Nieves, tatarabuela de La Chilindrina, el Doctor Chapatín y el Señor Barriga, para disfrutar de un pícnic.

¿Cómo reaccionaron en redes los usuarios al episodio perdido de El Chavo del 8 grabado en Cancún?

Como era de esperarse, varios usuarios que crecieron con las aventuras de El Chavo del 8, dejaron ver su asombro al ver este capítulo y manifestar que aunque la resolución no es la esperada, era una reliquia poder verlo.

Otros, por su parte, mostraron su tristeza al no observar a Ramón Valdés y Carlos Villagrán, quienes interpretaron a Don Ramón y Quico en este episodio.

Vi todos los capítulos “perdidos” porque lo pasaban en América TV, pero este nunca lo vi", "Realmente este si es un verdadero episodio perdido" y "Una verdadera joya, pero con Quico y don Ramón sería mejor", fueron solo algunos de los comentarios.

Muchos usuarios en redes se preguntan por qué Roberto Gómez Bolaños habría decidido eliminar este episodio grabado en Cancún de sus sketchs. (Foto: Dario Leon / AFP)

¿Cómo fue grabado este episodio de El Chavo del 8?

Usuarios en redes aseguran que Scoobyonda, quien se ha encargado de revelar varios episodios perdidos, habría encontrado estas grabaciones en cintas VHS guardadas en su casa.

Sin embargo, muchos siguen intrigados sobre por qué este episodio de El Chavo del 8, grabado hace años y en algún momento transmitido por televisión, dejó de ser retransmitido y no llegó a ser considerado icónico, a pesar de mostrar escenas únicas y nunca antes vistas del querido elenco.