María Antonieta de las Nieves confesó el momento más difícil de su vida: “Fue muy doloroso”

María Antonieta de las Nieves se ha posicionado en ser una de las actrices más reconocidas tras su icónico personaje de ‘La Chilindrina’ en la producción del Chavo del 8 del recordado Roberto Gómez Bolaños.

Además, María Antonieta se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al contar varios acontecimientos de su vida, en especial acerca del episodio más doloroso de su vida.

¿Cuál fue el momento más doloroso para María Antonieta de las Nieves?

¿Qué complicaciones de salud tuvo María Antonieta de las Nieves? | AFP: Alfredo Estrella

Recordemos que hace unas semanas, María Antonieta de las Nieves acaparó la atención mediática tras varias suposiciones que se compartieron acerca de su grave estado de salud.

Durante la entrevista, Verónica Fernández, hija de María Antonieta, recordó el difícil momento que atravesó por el complicado estado de salud de su madre:

“Recuerdo que antes de que hospitalizaran a mi madre, tuve que cuidar a mi madre porque no reconocía nada”, agregó Verónica. Posteriormente, María Antonieta dijo: “Yo no me acuerdo de nada, ni siquiera de la llegada a Perú, ni las entrevistas. Solo recuerdo un incómodo movimiento con mi boca a causa de un medicamento”.

Luego, María Antonieta tuvo que ser internada en un centro médico acerca de las complicaciones de salud que presentó. De este modo, la actriz reveló que estuvo al borde del colapso tras la cantidad de medicamentos que adquiría y esto le generó muchas complicaciones.

“No me acuerdo de nada, ni de mi mánager, ni de la rueda de prensa, de nada. Vagamente, tengo ideas de lo que estábamos haciendo”, señaló la actriz del Chavo del 8.

¿Cómo fue el proceso de recuperación de María Antonieta de las Nieves?

Es clave mencionar que María Antonieta tuvo que enfrentarse a un asesoramiento médico y contar con todo el apoyo de sus seres queridos, pues a casa de la cantidad de medicamentos que consumía, esto le implicó varias reacciones. Sin embargo, con el paso del tiempo volvió a la normalidad:

¿Por qué razón María Antonieta de las Nieves tuvo que despedirse de los escenarios? | AFP: Alfredo Estrella

“Después de que tuve enfermera, ya me baño sola, me peino sola, me visto sola. Entonces, empecé a retomar mis actividades poco a poco. Sin embargo, no que herido dar muchas entrevistas por lo que me pasó porque fue muy doloroso”, expresó la actriz.

Por el momento, los seguidores se han recordado el icónico personaje que la llevó a la fama en el que se espera siga teniendo un buen estado de salud para seguir cada uno de sus proyectos a nivel personal y profesional.