Belinda denunció a Lupillo Rivera ante la Fiscalía: esto fue lo que ordenaron las autoridades

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que Belinda presentó una denuncia formal contra Lupillo Rivera el pasado 2 de octubre de 2025. El proceso se llevó a cabo por medio del despacho Maceo, Torres & Asociados, que representa legalmente a la cantante.

¿Por qué Belinda denunció a Lupillo Rivera ante la Fiscalía?

De acuerdo con el documento radicado, la cantante señaló que su ex expuso aspectos privados de su antigua relación a través de declaraciones y publicaciones, lo que habría afectado su imagen y privacidad. Por esta razón, la Fiscalía emitió una serie de medidas preventivas a favor de la artista.

Belinda impuso denuncia a cargo de Lupillo Rivera / (Fotos de AFP)

El equipo legal de Belinda explicó que el caso busca subrayar que la exposición mediática no elimina el derecho a la protección de la vida privada, y que la libertad de expresión tiene límites cuando compromete la dignidad o reputación de una persona.

¿Qué medidas se tomaron tras la denuncia de Belinda contra Lupillo Rivera?

La autoridad judicial otorgó a Belinda medidas de protección inmediatas, entre ellas la prohibición de contacto directo o indirecto por parte de Lupillo Rivera y la eliminación de contenidos relacionados con ella en sus redes sociales.

El despacho de abogados de la cantante enfatizó que los hechos denunciados reflejan un problema cada vez más común en el entorno digital, en el que figuras públicas ven vulnerados sus derechos a la privacidad y al honor.

Medidas de la denuncia de Belinda contra Lupillo Rivera / (Fotos de AFP)

Además, diversas activistas, como Olimpia Coral Melo, respaldaron públicamente a la intérprete. Melo destacó que las personas tienen derecho a decidir qué aspectos de su vida se hacen públicos, independientemente de su fama o exposición mediática.

¿Quién es Lupillo Rivera?

Lupillo Rivera es un cantautor mexicoestadounidense, reconocido por su trabajo en la música regional mexicana y conocido popularmente como ‘El Toro del Corrido’.

Inició su carrera en 1993 y ha grabado más de 20 álbumes. En 2009 obtuvo un Premio Grammy al Mejor Álbum de Banda por ‘Esclavo y Amo’.

Lupillo Rivera, cantautor reconocido por su trabajo en la música regional mexicana / (Foto de AFP)

Su relación con Belinda comenzó en 2019 durante su participación en La Voz México, cuando ambos coincidieron como entrenadores. Según declaraciones del propio Rivera, mantuvieron un noviazgo de varios meses, periodo en el que él llegó a tatuarse el rostro de la cantante en el brazo.

Años después, el lanzamiento de su libro ‘Tragos amargos: Su verdad sin filtros’ reavivó la atención mediática al incluir referencias sobre su vínculo con Belinda. Internautas desatacan que dicho texto y posteriores declaraciones públicas fueron el detonante del proceso legal que hoy los enfrenta.